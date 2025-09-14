FGJES investiga tétrico hallazgo de feto en contenedor de basura de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Después de que las autoridades encontraron un feto de aproximadamente cuatro meses de gestación en un contenedor de basura este domingo 14 de septiembre por la mañana en el norte de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se inició con las investigaciones correspondientes. En un boletín informativo compartió los detalles que se tienen hasta el momento; cabe destacar que hasta el momento no se sabe nada de la persona o personas que serían responsables por el hecho.

Se indicó que después de recibir el reporte del C5i sobre la localización del feto en una toalla de color rojo, se comenzó con el procedimiento de ley. El hallazgo fue sobre la calle Santa Cecilia y bulevar Morelos en la colonia Valle de Santa Mónica, al norte de Hermosillo. Se informó que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hizo el aseguramiento de la zona y la recolección de los indicios.

Además, elementos periciales comenzaron con las primeras investigaciones, procediendo a la revisión de cámaras de videovigilancia del sector, porque hay que recordar que el contenedor se encontraba en una plaza comercial. "Como primeras acciones se estableció la revisión de cámaras de videovigilancia del sector, con el fin de obtener información que permita el esclarecimiento de los hechos", indicó el boletín compartido por la fiscalía.

También se señala que el dictamen pericial preliminar determinó que el producto de la concepción contaba con 16 semanas de gestación, lo que serían casi cuatro meses. Sin embargo, se dio a conocer que se realizará una necropsia de ley, entre otros estudios forenses para el esclarecimiento del hecho, además de mantener la búsqueda de la persona o personas que dejaron en el lugar el producto de la concepción.

Cabe señalar que, según información extraoficial, se dijo que la persona que dio aviso a las autoridades fue un sujeto en situación de calle que se encontraba buscando sobras en el contenedor de basura y pidió un teléfono prestado para llamar al 911. Por otra parte, en redes la sociedad hermosillense no tardó en emitir su opinión sobre los hechos, señalando que era un hecho indignante.

Fuente: Tribuna del Yaqui