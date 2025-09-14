Filtran AUDIO de un amigo de Markitos Toys saludando a un grupo criminal de Sonora

Hermosillo, Sonora.- En los últimos años, el influencer Marcos Eduardo Castro Cárdenas, popularmente conocido como Markitos Toys, ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntamente sostener vínculos con figuras ligadas al crimen organizado. Estos señalamientos surgen principalmente por la presencia de vehículos de lujo, fiestas y amistades. En un video, el creador de contenido admitió tener una relación de amistad con Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini'.

No sólo el reconocido influencer ha estado envuelto en este tipo de polémicas, sino que también su familia y su entorno de trabajo han estado en medio de acusaciones sobre nexos con figuras del narcotráfico. En enero del presente año, Markitos Toys y su entorno fueron señalados en unos volantes que fueron arrojados en distintos sectores del municipio de Culiacán, Sinaloa, en donde se les acusaba de operar para el grupo criminal de Los Chapitos.

En estos panfletos aparecieron sus hermanos Kevin Castro, Mayve Castro y Gail Castro, este último asesinado durante un ataque armado en Ensenada, Baja California, además de su cuñada Ana Gastelum, pareja de Kevin, y Paul Baldomero, novio de Mayve. Integrantes de su equipo como Carlos 'El Gordo' Arce, Alejandro Hurtado y José Ismael, mejor conocido en redes sociales como 'El Conejo Toys', también fueron exhibidos.

Con respecto a 'El Conejo Toys', este youtuber vuelve a estar en la vida luego de que su hermana, identificada como María Jesús 'N', de 35 años de edad y con domicilio en el poblado de San Blas, Navolato, fuera asesinada a balazos por gatilleros desconocidos en un mercado abandonado que se ubica en la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, popularmente conocido como El Tamarindo, al norte de Culiacán.

#ALMOMENTO uD83DuDEA8I LANZAN FOLLETOS CON 'NARCOMENSAJES' EN CULIACÁN, #SINALOA #ÚltimaHora

uD83DuDD34Los volantes contienen acusaciones contra la facción de “Los Chapitos”, contra el gobernador Rubén Rocha Moya. También señalan a figuras del espectáculo y musical como 'Peso Pluma', 'Fidel… pic.twitter.com/dN03MvCEdc — Josue Aguilar (@josuealeexis) January 9, 2025

'El Conejo Toys' envía saludo a grupo criminal

Hace unos días comenzó a circular un video que presuntamente se grabó al norte del estado de Sonora y que involucra directamente a 'El Conejo Toys'. En las imágenes se puede apreciar una radio de frecuencia y se exhibe un supuesto saludo que el colaborador de Markitos Toys envió a un grupo criminal que opera en la región, sin embargo, el material no ha sido confirmado o desmentido por alguna autoridad municipal o estatal.

El conejo toys, mandando saludos a la plebada de los pelones de Sonoyta.

Los saludos no embroncan a nadie no saquen de contexto las cosas !

Son influencers y cumplen a la gente con un saludo uD83EuDEE1 pero eso no los hace malandros. pic.twitter.com/e9HNAhUsw1 — PUNTEROOFICIAL (@SONORAPUNTERO) September 11, 2025

¿Quién es 'El Conejo Toys', amigo de Markitos Toys?

La figura de 'El Conejo Toys' cobró relevancia tras aparecer en múltiples videos publicados en el canal de YouTube de Markitos Toys, llevándolo así a adquirir una enorme popularidad. En diferentes entrevistas, el creador de contenido ha hablado de momentos de su vida, incluso confesó haber tenido problemas con las drogas, por lo que tuvo que recluirse en un centro de rehabilitación. Al momento de la publicación de esta nota cuenta con más de 394 mil suscriptores en su canal de YouTube y en su último video se mostró durante una cabalgata a caballo junto a Kevin Castro, hermano de Markitos Toys.

Fuente: Tribuna del Yaqui