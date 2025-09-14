Grupo armado incendia un hotel, balea una oficina de gobierno y una caseta en Navolato

Navolato, Sinaloa.- El sábado 13 de septiembre de 2025 se vivió una jornada violenta en el municipio de Navolato y sus alrededores, principalmente en la sindicatura de Villa Juárez, en donde se reportaron enfrentamientos armados que dejaron daños materiales en viviendas y vehículos particulares. Durante esta situación alarmante, la tarde-noche de ayer se registró un fuerte incendio en un conocido hotel de la localidad a manos de un grupo armado, que además baleó una caseta de vigilancia y unas oficinas de la sindicatura de Nuevo Altata.

De acuerdo con datos recabados por el medio Los Noticieristas, una mujer y un hombre fueron heridos de bala cuando se encontraban en la caseta de acceso a Isla Cortés de Nuevo Altata. Los dos lesionados fueron identificados como Arleth 'N', de 30 años de edad, y Luis 'N', de 19 años, aunque hasta el momento no se ha confirmado si eran empleados o, bien civiles que estaban en el lugar. Los afectados fueron llevados de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

Por lo ocurrido al servicio de emergencia 911 ingresaron diversas llamadas donde reportaban la presencia de los civiles armados y los actos de violencia que habían cometido por tal motivo se generó una fuerte movilización por parte de las autoridades tanto locales como federales", explicó el medio anteriormente citado.

Un hotel de Altata, #Navolato, fue incendiado la noche de este sábado por un grupo armado, el cual también asesinó a una mujer, disparó contra oficinas de la sindicatura y contra una caseta de vigilancia, dejando dos heridos

uD83DuDC49 https://t.co/8BknaC86Z4

uD83DuDCF9 Cortesía pic.twitter.com/SuME956ow7 — Noroeste (@noroestemx) September 14, 2025

En redes sociales comenzaron a circular videos del incendio en un hotel de Nuevo Altata, así como imágenes de los daños materiales en la estructura de las oficinas de la sindicatura. Cabe mencionar que Arleth 'N' y Luis 'N', quien sufrió un impacto de bala en el glúteo, se encuentran bajo supervisión médica. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que hay operativos de seguridad y coordinación con autoridades para proteger a la ciudadanía.

uD83DuDEA8 La sindicatura de Altata en Navolato, Sinaloa, amaneció desolada luego de una noche marcada por balaceras y la quema del Hotel Gran Altata



Video: DEBATE pic.twitter.com/KIJPHPGuJ4 — Debate (@ELDEBATE) September 14, 2025

Atacan a familia; hay una mujer sin vida

En otro caso relacionado con estos acontecimientos violentos registrados en la sindicatura de Nuevo Altata, una familia que viajaba a bordo de un vehículo particular fue interceptada y atacada a balazos por sujetos armados, dejando sin vida a una mujer identificada como Jesamel 'N', de 36 años de edad. Los hechos ocurrieron sobre la carretera que conduce a Nuevo Altata, tramo por el que viajaba la familia conformada por un hombre, la madre fallecida y dos menores, una de 3 años y otra de sólo dos meses de nacida.

Familia uD83DuDC68?uD83DuDC69?uD83DuDC66?uD83DuDC66 queda en medio del fuego uD83DuDCA5 cruzado: hay una mujer sin vida en Nuevo Altata, NavolatouD83DuDCCDhttps://t.co/41XNg39Cxg pic.twitter.com/uRlRmJKHDH — Línea Directa Portal (@linea_directa) September 14, 2025

Fuente: Tribuna Sonora