Hombre termina en el hospital tras ser agredido a machetazos el norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este domingo 14 de septiembre se registró un hecho violento en la colonia Las Areneras, ubicada al noroeste de Ciudad Obregón, donde un hombre resultó con diversas heridas producidas por arma blanca. El suceso ocurrió alrededor de las 3:30 horas en la vía pública, a orillas del Canal Bajo, cerca una escuela primaria, hasta donde se movilizaron autoridades y servicios de emergencia.

De acuerdo con los informes iniciales, la víctima fue agredida por otro sujeto, sufriendo múltiples lesiones en el cuerpo. Tras el reporte del hecho, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios. El afectado fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han emitido un parte oficial sobre su estado de salud.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme también se hicieron presentes para tomar conocimiento del asunto e iniciar las indagatorias correspondientes para esclarecer lo sucedido. La principal línea de investigación apunta a que el ataque con machete se derivó de una riña entre dos individuos. Las autoridades seguirán con las pesquisas para localizar al presunto responsable, de quien no se tiene información hasta ahora.

El hombre lesionado se encuentra internado en el Hospital IMSS Bienestar

Hay que mencionar que la tarde de este mismo domingo, se reportó una agresión armada en el municipio de Cajeme, la cual dejó como saldo una persona del sexo masculino sin vida. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villa Bonita, ubicada al sur de la comisaría de Esperanza. El suceso fue notificado a las autoridades alrededor de las 13:30 horas, lo que generó una movilización de unidades de seguridad.

Al llegar al lugar, los primeros respondientes localizaron el cuerpo de un hombre sobre la carpeta asfáltica, en las calles Paseo de la Fuente, entre Paseo de las Pérgolas y Paseo de los Portales. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica, sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima ya había muerto. De acuerdo con informes, el individuo fue atacado por sujetos armados.

Fuente: Tribuna