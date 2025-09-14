Homicidio frente a la Alcaldía Cuauhtémoc: Hombre muere de un disparo en la cabeza

Ciudad de México.- La noche de este sábado 143 de septiembre se registró un ataque armado a un costado del edificio de la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México (CDMX). Este hecho, ocurrido en la colonia Buenavista, dejó como saldo a un hombre muerto dentro de su vehículo y movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno capitalino y del Gobierno Federal.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, se alertó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la intersección de las calles Mina y Juan Aldama, frente al Hotel Mazoy y a unos metros de la sede de la Alcaldía. Al arribar al sitio, los oficiales encontraron un automóvil Kia Río de color rojo con un hombre en su interior que presentaba una herida de bala en la cabeza.

Los policías solicitaron el apoyo de paramédicos, por lo que en cuestión de minutos personal de Protección Civil acudió para brindar atención. Sin embargo, confirmaron que la víctima, de aproximadamente 40 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Ante la situación, la zona fue acordonada por elementos del sector Buenavista y resguardada para facilitar las labores de investigación. Al mismo tiempo, la Policía capitalina informó que en conjunto con autoridades ministeriales comenzaron las diligencias para identificar a los posibles responsables.

Recibí la información de mi Policía Auxiliar de un suceso lamentable en la colonia Buenavista. Un hombre perdió la vida, la @FiscaliaCDMX encabeza la investigación correspondiente y aquí estamos brindando todas las facilidades. pic.twitter.com/nJFDXLhtDn — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) September 14, 2025

Más tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) envió a su personal de investigación y de Servicios Periciales, quienes iniciaron el levantamiento de indicios en el lugar. Pese a ello, cerca de las 23:00 horas las labores continuaban y aún no se había realizado el traslado del cuerpo. Fue hasta la madrugada de este domingo cuando volvió a activarse la circulación.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se pronunció sobre este homicidio a través de sus redes sociales. Señaló que la Fiscalía capitalina ya estaba al frente de la indagatoria y aseguró que su administración estaba otorgando todas las facilidades para esclarecer el caso. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni el posible móvil del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui