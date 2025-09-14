Lo derribó de un puñetazo: Detienen a joven por golpear a adulto mayor en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un joven de 23 años de edad, identificado como José Antonio 'N', fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo durante la madrugada de este domingo 14 de septiembre. El arresto tuvo lugar aproximadamente a las 03:10 horas.en la colonia Centro de la ciudad capital, en relación con un incidente en el que un hombre de 74 años resultó con lesiones que requirieron atención médica.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la corporación policiaca, sus elementos acudieron al lugar tras recibir un reporte directo de la víctima, quien señaló al joven como el responsable de haberlo agredido físicamente momentos antes. Según el testimonio del afectado, el ataque consistió en un golpe en la nariz propinado con el puño, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas sobre el pavimento.

El impacto de la caída le ocasionó una herida en la cabeza de aproximadamente 3 centímetros. Además, el personal de primera respuesta que lo valoró en el sitio determinó que, a consecuencia del golpe inicial, existía la posibilidad de una fractura en el tabique nasal. Para asegurar una evaluación médica completa y brindarle el tratamiento adecuado para sus lesiones, el septuagenario fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la calle Juárez.

Siguiendo el protocolo correspondiente, los agentes municipales procedieron a la detención del presunto responsable en el lugar de los hechos. José Antonio 'N' fue puesto a disposición del Ministerio Público, entidad que se encargará de integrar la carpeta de investigación. Autoridades recabarán las pruebas pertinentes, incluyendo el testimonio formal del afectado y los dictámenes médicos, para determinar la situación jurídica del detenido y deslindar las responsabilidades por el delito de lesiones.

Fuente: Tribuna