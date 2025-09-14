Se registra mortal choque de dos motos en Navojoa; un hombre perdió la vida en el sitio

Navojoa, Sonora.- Un hombre murió y varias personas más resultaron heridas tras un fuerte choque entre dos motocicletas, registrado durante la tarde de ayer sábado 14 de septiembre. El percance tuvo lugar en el tramo carretero conocido como la "Curva del Jopo", en el municipio de Navojoa. De acuerdo con los informes iniciales, el accidente ocurrió cuando, por motivos que aún se investigan, los dos vehículos ligeros colisionaron de frente.

Tras el fuerte impacto, uno de los conductores falleció de manera instantánea en el lugar. Al sitio de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras valorar a los involucrados, confirmaron el deceso de uno de los hombres. La víctima, cuya identidad no se ha revelado hasta el momento, quedó tendida sobre la carpeta asfáltica y a un costado de su cuerpo quedó su motocicleta con serios daños.

El resto de las personas que participaron en el accidente recibieron los primeros auxilios y fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica. Por su parte, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Navojoa se presentaron en el sitio para acordonar el área y dirigir el tránsito, con el fin de preservar la escena.

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes para recabar evidencia que permita esclarecer las causas exactas que originaron la colisión y deslindar responsabilidades. El cuerpo del fallecido fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Navojoa para la necropsia de ley y los trámites de identificación.

Cabe destacar que la "Curva del Jopo" es un punto recurrente de accidentes viales, considerado por locales y autoridades como un tramo de alta peligrosidad, donde otras personas han resultado heridas.

El cuerpo de la víctima quedó sobre la carpeta asfáltica

Esto sucedió horas antes de otro hecho de tránsito en Navojoa. Durante las primeras de este domingo 14 de septiembre se reportó una aparatoso accidente en los bulevares Rafael J. Almada y Sosa Chávez. Al menos dos vehículos estuvieron involucrados en el percance, aunque aún no se han confirmado el número de personas lesionadas. Por el momento solo se ha informado que las dos unidades presentaron daños y una de ellas volcó sobre el camellón.

