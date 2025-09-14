Tenía solo 17 años: Frente a su madre, sicarios matan a balazos a un joven en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia vuelve a ser protagonista en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las regiones más peligrosas no solo del estado de Sonora, sino de todo México. La noche de este sábado, distintas corporaciones de seguridad del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en la colonia Valle Dorado, luego de que se reportara un ataque armado frente a un expendio de cerveza.

Este hecho dejó como saldo a un menor sin vida y a su madre lesionada. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron poco antes de las 22:00 horas del sábado 13 de septiembre, en la esquina de las calles Paseo Las Palmas y Jalisco. En ese lugar, sujetos armados que se trasladaban en un vehículo sedán de color blanco abrieron fuego contra una mujer y su hijo, quienes residían en la misma zona.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos se reportaron este sábado en la colonia Valle Dorado. Foto: Facebook

Tras la agresión, los atacantes huyeron con dirección al sur por la calle Jalisco, para luego incorporarse a Valle del Pascola y continuar su trayecto hacia la Norman E. Borlaug. Testigos que escucharon las detonaciones dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

También llegaron al sitio elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como personal del Ejército mexicano, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes. La víctima mortal fue identificada como Javier Alejandro H. C., de 17 años, quien perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas provocadas por las balas.

Su madre, Yesenia C. D., de 40 años, resultó lesionada y recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes la trasladaron de emergencia a un hospital cercano para recibir tratamiento médico. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

El área fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron el levantamiento de evidencias. En el sitio fueron asegurados nueve casquillos percutidos calibre 9 milímetros (mm), los cuales serán analizados como parte de la investigación.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado detenciones relacionadas con este hecho, pero se mantienen operativos de búsqueda en distintas colonias del sur de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui