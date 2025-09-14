Tétrico hallazgo en el norte de Hermosillo: Encuentran feto en contenedor de basura

Hermosillo, Sonora.- Un tétrico hallazgo tuvo lugar este domingo al norte de Hermosillo por la mañana, pues fue encontrado un feto humano en un contenedor de basura. El hecho generó gran impresión en la sociedad de la capital de Sonora y provocó la movilización de distintas fuerzas policiacas.

De acuerdo con información compartida por las autoridades de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito de Hermosillo, el reporte, el cual fue por una llamada, se dio a las 10:35 horas, aproximadamente, de este domingo 14 de septiembre. El hallazgo fue a las afueras de una plaza comercial ubicada sobre la calle Santa Cecilia y el bulevar Morelos, al norte de la capital, específicamente en la colonia Valle de Santa Mónica.

Según lo informado, el feto humano tenía aproximadamente cuatro meses de gestación y se encontró dentro del contenedor de basura envuelto en una toalla de color rojo; esto, presuntamente, por una persona en situación de calle que, al ver el producto, acudió a un negocio de la plaza para pedir un teléfono y dar aviso al número de emergencia 911.

Después de que llegaron elementos de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito de Hermosillo, como primeros respondientes del hecho, verificaron que efectivamente se trataba de un feto humano y dieron aviso a los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Posteriormente, llegaron peritos y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha dado a conocer mayor información sobre los hechos; se espera que en las próximas horas se dé información mediante un boletín informativo.

Cabe señalar que en agosto de 2024 fue encontrado un feto de casi seis meses de gestación en el aeropuerto de Hermosillo, esto en un avión comercial que arribó. Fue el 8 de agosto cuando se encontraron los restos y se brindó apoyo para el procesamiento de la escena por parte de las autoridades correspondientes. En ese entonces se pudo localizar a la madre, una mujer de 18 años que era procedente de otro estado de la República.

Encuentran feto en contenedor de basura

Fuente: Tribuna del Yaqui