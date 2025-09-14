Tragedia en Ciudad Obregón: Hombre muere ahogado tras caer a las aguas del Canal Bajo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del domingo 14 de septiembre, un hombre perdió la vida en las aguas del Canal Bajo, al noroeste de Ciudad Obregón, tras caer accidentalmente a su interior. El percance ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas, a la altura de la calle Caborca, en la colonia Ladrillera, y generó la movilización de autoridades y rescatistas. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada.

Los reportes iniciales indican que el hombre se encontraba en un convivio familiar en las cercanías del canal. En un momento dado, se levantó de su asiento, caminó a orillas del canal y presuntamente sufrió un resbalón que lo hizo caer a las profundas aguas. Tras percatarse de su ausencia, sus familiares iniciaron una búsqueda en los alrededores, pero sus esfuerzos no dieron frutos. Ante esta situación, notificaron a las autoridades para solicitar apoyo.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón, en conjunto con elementos de la Policía Municipal de Cajeme, acudieron al lugar del incidente para iniciar las labores de búsqueda y rescate en el canal. Minutos después de comenzada la operación, el cuerpo del hombre fue localizado flotando en la zona. Con la asistencia de un grupo especializado de rescatistas acuáticos, se realizaron las maniobras necesarias para recuperar el cadáver.

Tras esto, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se hizo cargo del levantamiento del fallecido y de su posterior traslado a las instalaciones correspondientes para la realización de las diligencias legales que establece la ley. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles de este lamentable suceso y determinar las causas exactas del deceso.

La escena fue acordonada por autoridades

Fuente: Tribuna