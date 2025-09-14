VIDEO: Por crisis de violencia, Rubén Rocha Moya cancela Grito de Independencia en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, canceló el Grito de Independencia, limitándose a un acto meramente protocolario. Cabe señalar que el estado está sumido en una crisis de violencia desde el 19 de septiembre de 2024, por la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos a causa de la detención de Ismael 'El Mayo' Zambada. Ante esto, Rocha Moya decidió que no se realizará un magno evento.

"Gobernar es un ejercicio de alta responsabilidad que exige que las decisiones que adoptemos tengan como finalidad invariablemente asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de las y los sinaloenses", afirmó en su mensaje. Rocha Moya explicó que sabe que muchas y muchos sinaloenses están esperando cada año la celebración del Grito de Independencia y por ello se hizo la programación correspondiente.

Sin embargo, apuntó que su deber como gobernador de Sinaloa le da la responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del estado y por ello decidió que este 15 de septiembre solo se tenga un acto protocolario: "He decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra Independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las Fuerzas Armadas".

A las y los sinaloenses: pic.twitter.com/Q325AgjNFT — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 14, 2025

Rubén Rocha Moya agradeció a los artistas que estaban contemplados para los festejos y pidió comprensión a la ciudadanía e invitó a festejar en sus hogares. En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar; algunos de ellos aplaudieron la medida tomada por el gobernante y otros reprocharon la falta de seguridad en el estado, asegurando que "no se puede tapar el sol con un dedo".

¿Quiénes eran los artistas confirmados para el Grito de Independencia en Sinaloa?

Entre los cantantes que ya estaban confirmados para la Noche Mexicana y que ahora se ha cancelado su presentación estaba:

Miguel Bosé Marisela Jose Ángel 'El Coyote'

Se había dicho que el evento comenzaría a partir de las 18:00 horas con diferentes atractivos para la población, como música, baile, antojitos mexicanos y un ambiente de convivencia familiar. Sin embargo, esto se ve opacado por la situación de violencia que vive la capital del estado, pues la guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa ha dejado, desde septiembre de 2024 al presente, más de mil 824 asesinatos y más de dos mil desaparecidos.

Por segundo año consecutivo, en Sinaloa se cancela la fiesta del grito... @rochamoya_ y @Claudiashein han intentado hacernos creer que las cosas ya están mejor, pero NO ES VERDAD. Sinaloa sigue sumido en la inseguridad, y aun no cae ningún NARCOPOLÍTICO local. ¿Para cuándo? pic.twitter.com/9wVvvOEtbK — Silber Meza (@silbermeza) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui