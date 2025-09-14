Violencia en Ciudad Obregón: Balacera en oficinas del SAT deja una persona herida

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este sábado, distintas corporaciones de seguridad del Gobierno de Sonora desplegaron un amplio operativo en Ciudad Obregón, luego de que se registrara un ataque armado en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicadas sobre la concurrida calle 200 y avenida Kino. El hecho dejó como saldo a una persona herida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron poco después de la medianoche del sábado 13 de septiembre, cuando hombres armados ingresaron al inmueble y accionaron sus armas de fuego en contra de quienes se encontraban en el interior. Testigos y vecinos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por un ataque armado. Foto: Facebook

Tras la agresión, se confirmó que una persona resultó lesionada y recibió atención inmediata por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes la trasladaron a un hospital de la localidad. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni el estado actual de su salud.

Ante la emergencia, elementos de la Policía Municipal de Csjeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y del Ejército mexicano acudieron al sitio para implementar un operativo de seguridad. Las calles aledañas fueron cerradas de manera preventiva. Asimismo, se desató un operativo para dar los los presuntos responsables de la balacera; no obstante, el resultado de estas acciones ha sido negativo.

#Seguridad | Alerta en Sonora: Reportan incendio de una pipa de gas en la carretera Caborca-Sonoyta uD83DuDEA8uD83DuDD25https://t.co/W1Li7ul38U — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 14, 2025

Las primeras diligencias estuvieron a cargo de personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron la recolección de indicios balísticos para integrarlos a una nueva carpeta de investigación.. A pesar del despliegue inmediato, no se reportaron personas detenidas en relación con estos hechos. Cualquier novedad del caso será reportada en TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui