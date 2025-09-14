Violencia en Navolato: Sicarios atacan a balazos a una familia y dejan una mujer sin vida

Navolato, Sinaloa.- El sábado 13 de septiembre de 2025 se vivió una jornada violenta en el municipio de Navolato, Sinaloa. Uno de los hechos se registró la noche de ayer cuando una familia quedó en medio de un ataque armado sobre la carretera que conduce a Nuevo Altata, dejando como saldo a una mujer sin vida. Autoridades de Sinaloa confirmaron que en el vehículo se desplazaba un hombre, una mujer y dos menores, una de 3 años de edad y otra de sólo dos meses de nacida.

De acuerdo con información proporcionada por el portal Los Noticieristas, la víctima mortal fue identificada como Jesamel 'N', de 36 años, quien perdió la vida en el mencionado sector a causa de los impactos de bala. Los primeros informes refieren que la familia se dirigía a comprar su cena cuando, metros antes de llegar a la caseta de acceso a Islas Cortés, un grupo de sicarios atacó a balazos el vehículo en el que se desplazaban.

La familia se desplazaba en un vehículo de color blanco sobre la carretera Altata a Nuevo Altata, y metros antes de llegar a la caseta de acceso a Islas Cortés fueron atacados a balazos por un grupo armado que pasó por un costado de ellos.

En el lugar de los hechos trascendió que la mujer era maestra de primaria, la cual quedó pereció en el asiento del copiloto tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que el hombre y las niñas resultaron ilesos durante el atentado. Aproximadamente a las 19:00 horas, la línea de emergencia del 9-1-1 recibió el reporte sobre una agresión armada suscitada sobre la carretera que conduce a Nuevo Altata, por lo que elementos de la Secretaría de Marina se presentaron en el sitio.

Durante su arribo, los uniformados constataron el ataque armado, por lo que acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de procesar la escena del crimen y agentes investigadores cumplieron con el resto de las diligencias. El cuerpo de la madre de familia pudiera ser llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

