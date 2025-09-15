Asesinaron a su rentera, le robaron e incendiaron su casa en CDMX; ya están detenidos

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la captura de un hombre y una mujer, identificados como Roberto 'N' y Ana Luisa 'N', quienes son investigados por su probable participación en el feminicidio de una mujer de la tercera edad. El suceso tuvo lugar el pasado 14 de diciembre de 2023 en un inmueble de la colonia Campamento 2 de Octubre, perteneciente a la alcaldía Iztacalco.

Los hechos que desencadenaron la investigación se originaron tras un reporte de incendio en una vivienda situada en la calle Santos Degollado. De acuerdo con el informe oficial emitido por las autoridades al día siguiente, el 15 de diciembre, los oficiales de la SSC realizaban patrullajes preventivos en la zona cuando fueron alertados sobre el siniestro y la posible presencia de una persona atrapada en el interior.

Al llegar al lugar y una vez que los servicios de emergencia lograron sofocar las llamas, los agentes ingresaron al domicilio. Dentro de una de las áreas afectadas por el fuego, localizaron el cuerpo de la víctima, una mujer de aproximadamente 80 años. El examen inicial reveló que no había fallecido a causa del incendio, sino que presentaba evidentes signos de violencia, incluyendo múltiples heridas punzocortantes en el cuello, rostro y pecho.

Desde ese momento, la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio activó los protocolos correspondientes y comenzó una exhaustiva carpeta de investigación. El personal pericial que procesó la escena del crimen encontró indicios de saqueo en la propiedad, además de localizar prendas de vestir y calzado que no pertenecían a la víctima y que posteriormente fueron clave para la identificación de los sospechosos.

Las labores de la Policía de Investigación (PDI) incluyeron un meticuloso trabajo de campo y gabinete, que abarcó entrevistas con testigos, el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad cercanas y la recopilación de dictámenes periciales. Esta acumulación de pruebas permitió al Ministerio Público establecer una sólida línea de investigación que apuntaba a la presunta responsabilidad de Roberto 'N' y Ana Luisa 'N', quienes habían sido inquilinos en el mismo domicilio.

Con las pruebas suficientes, la Fiscalía capitalina solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión correspondientes. Mediante labores de inteligencia y seguimiento, se descubrió que los imputados habían huido de la capital del país. En una operación coordinada con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, fueron localizados y detenidos en el municipio de Huatusco de Chicuellar.

Ambos fueron trasladados de regreso a la Ciudad de México para ser puestos a disposición del juez que determinará su situación jurídica. La Fiscalía capitalina reiteró que, en cumplimiento del principio de presunción de inocencia, los detenidos serán considerados inocentes hasta que no se emita una sentencia condenatoria firme.

Fuente: Tribuna