Capturan a 'La Diabla', acusada de matar a embarazada y robarle a su bebé en Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Las autoridades de Chihuahua formalizaron la acusación por feminicidio agravado en contra de Martha Alicia 'N', alias 'La Diabla', quien fue detenida en días recientes por su presunta participación como operadora de una red dedicada al tráfico de recién nacidos en Ciudad Juárez. La señalada ya enfrentaba un proceso por su vinculación a un grupo delictivo con presencia en la misma región.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres (FEM), la acusada presuntamente coordinaba una operación para contactar a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles falsas promesas de empleo o apoyo económico. Posteriormente, las víctimas eran trasladadas a casas de seguridad, donde se les practicaban cesáreas clandestinas para sustraer a los neonatos.

Los bebés eran vendidos por cifras que alcanzaban hasta 250 mil pesos, principalmente a compradores procedentes de Estados Unidos que viajaban a Ciudad Juárez para concretar la transacción. La nueva imputación se deriva del caso de una joven de 20 años de edad, llamada Leslie, quien contaba con 7 meses de gestación, cuyo fallecimiento ocurrió el pasado 17 de julio de 2025. El cuerpo de la víctima fue localizado 8 días después.

Estaba sepultada en una fosa de 90 centímetros de profundidad, oculta en un domicilio de la colonia Portal del Roble. El informe de la necropsia determinó que la causa de muerte fue un choque hipovolémico como resultado de una extracción uterina, realizada sin equipo ni protocolos médicos adecuados, lo que fundamenta la acusación de feminicidio. El recién nacido de esta víctima fue localizado con vida, pero presenta un estado de salud crítico.

Actualmente, se encuentra bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Infantil de la localidad. En el ámbito legal, aunque un juez de control había determinado previamente no vincular a proceso a Martha Alicia por el delito de trata de personas en la modalidad de utilización de menores para la delincuencia organizada, la Fiscalía ha informado que presentará un recurso de apelación.

Martha Alicia 'N', alias 'La Diabla'

Mientras tanto, la acusada permanecerá bajo detención preventiva a la espera de ser presentada ante un juez por el nuevo cargo de feminicidio. Las autoridades también señalaron que la operación criminal era presuntamente dirigida desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Juárez por el esposo e hijo de Martha Alicia 'N', alias 'La Diabla'.

Fuente: Tribuna