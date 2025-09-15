Código Rojo en Ciudad Obregón: Criminales ejecutan violento atraco al interior de un cine

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en la zona sur de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un violento asalto en el interior del complejo cinematográfico Cinépolis, ubicado dentro de Plaza Soriana Bellavista. Por estos hechos aún no se reportan personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron anoche, domingo 14 de septiembre, poco antes de las 22:00 horas, en el establecimiento situado sobre la calle 200, entre París y Otancahui. Testigos señalaron que dos sujetos ingresaron al lugar y se dirigieron directamente hacia la sala principal, sorprendiendo al personal del complejo y a los asistentes.

#Seguridad | Violencia en Navolato: Sicarios atacan a balazos a una familia y dejan una mujer sin vida uD83DuDC68?uD83DuDC69?uD83DuDC66?uD83DuDC66uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/Ivbr0DhEua — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 15, 2025

Las versiones iniciales indican que los presuntos criminales, descritos como jóvenes, actuaron de manera rápida y violenta. Uno de ellos portaba un pasamontañas negro para cubrir su identidad, mientras que el otro vestía una camisa tipo militar. Armados y bajo amenazas, sometieron a una cajera, a quien amarraron de pies y manos para evitar que solicitara ayuda, y de inmediato exigieron el dinero en efectivo que se encontraba en caja, producto de la venta de boletos.

Aunque el monto exacto del atraco aún está en proceso de verificación por parte de los encargados, trascendió que los delincuentes lograron llevarse aproximadamente veinte mil pesos. Posteriormente, abandonaron el lugar a bordo de un vehículo, con rumbo aún desconocido.

#Tendencias | Tragedia en #CiudadObregón: Hombre muere ahogado tras caer a las aguas del Canal Bajo uD83DuDEA8https://t.co/jWHACMtJP9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 15, 2025

Tras consumarse el robo, el personal del cine notificó de inmediato a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que derivó en un amplio despliegue de corporaciones de seguridad estatales y municipales. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron para recabar testimonios, revisar cámaras de videovigilancia y establecer un operativo de búsqueda en los alrededores.

A pesar del despliegue, hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con este hecho. Autoridades mantienen las investigaciones en curso para identificar a los responsables y dar con su paradero. También se informó que la víctima que fue atada recibió atención inmediata y, aunque sufrió una crisis nerviosa, no presentó lesiones graves. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúa con las pesquisas.

Fuente: Tribuna del Yaqui