Conductor se da a la fuga tras provocar choque al norte de Sonora; mujer resultó herida

Agua Prieta, Sonora.- La Dirección de Tránsito Municipal de Agua Prieta inició una investigación tras un accidente vial ocurrido la mañana de ayer domingo, 14 de septiembre. El suceso tuvo lugar sobre la carretera vieja a Cananea, en las proximidades de la Glorieta de Aquamundo, una zona de considerable afluencia en la localidad. El evento resultó en una mujer de 56 años de edad con lesiones que requirieron atención médica.

La ciudadana, identificada como María Isela J. V., fue atendida en el lugar por paramédicos de Cruz Roja que acudieron al reporte. Tras una valoración inicial, se determinó que presentaba una fractura en la muñeca derecha, un esguince en el tobillo izquierdo y una herida contundente en la región frontal. De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, el conductor del otro vehículo implicado en el choque se retiró de la escena

No se detuvo para verificar el estado de la afectada o proporcionar sus datos, configurando así un presunto caso de abandono de persona lesionada. Posteriormente, María Isela fue trasladada al Hospital General de Agua Prieta para recibir atención médica, donde permanece bajo observación. Elementos de la Policía Municipal se encargaron de asegurar el perímetro y realizar los peritajes iniciales para documentar los sucedido.

La carpeta de investigación ya está abierta y las autoridades competentes se encuentran realizando las diligencias necesarias, como la búsqueda de posibles testigos o grabaciones de cámaras de seguridad cercanas, con el objetivo de identificar al conductor y al automóvil prófugo para deslindar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.

El automóvil de la mujer sufrió severos daños en la parte frontal

En otro hecho reciente ocurrido en Agua Prieta, un menor de 3 años de edad perdió la vida la noche de ayer domingo 14 de septiembre, luego de sufrir un accidente en un domicilio particular de la colonia Pueblo Nuevo. El suceso movilizó a los servicios de emergencia a una vivienda situada en la avenida 22, entre las calles 29 y 30. El niño, cuya identidad no fue revelada, sufrió una caída desde una cama, resultando en un fuerte golpe en la cabeza que lo provocó convulsiones.

Fuente: Tribuna