Encuentran cuerpo encobijado a un costado de una carretera en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la mañana de este lunes 15 de septiembre, automovilistas reportaron la presencia de un cuerpo encobijado cuando transitaban por la carretera que conduce a la caseta de cobro rumbo al Golfo de Santa Clara. Los primeros reportes indican que se trata del cadáver de una persona del sexo masculino que estaba envuelto en un cobertor y que fue abandonado a un costado del mencionado tramo carretero.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hallazgo movilizó a las autoridades de los niveles, quienes se trasladaron hacia la ubicación y confirmaron el hecho violento. Elementos de la Policía Municipal de la ciudad fronteriza se presentaron en el sitio y acordonaron el perímetro para preservar la escena. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado información sobre la identidad de la víctima mortal.

Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) también hizo acto de presencia en el área y se encargó de las diligencias correspondientes para iniciar la carpeta de investigación. Finalmente se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a una funeraria local, en donde se realizarán las pruebas pertinentes para identificar al individuo. En tanto, las investigaciones del caso se mantienen en curso por las instancias competentes.

La identidad de la víctima aún no se ha identificado

Localizan cuerpos sepultados

En otro hecho similar, la mañana del domingo 7 de septiembre, el colectivo Célula De Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada Baja California lograron un hallazgo positivo en una zona desértica situada en el municipio de San Luis Río Colorado. Según el reporte presentado por el colectivo de búsqueda, los restos humanos de dos personas se encontraban semienterrados en una fosa clandestina.

Una vez que se confirmó el descubrimiento, los integrantes del grupo notificaron a las autoridades competentes, por lo que miembros de las fuerzas del orden acudieron a la ubicación y acordonaron el área. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) procesaron la escena, mientras que el colectivo compartió rasgos particulares sobre las víctimas para facilitar la identificación por parte de la familia de los desaparecidos.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/TCy9Ll9Olw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui