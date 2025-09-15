Fatal accidente en Cajeme: Muere automovilista tras aparatoso choque contra tráiler

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas de la madrugada de este domingo 14 de septiembre, se registró un fatal accidente vial en la carretera federal México 15, que resultó en la pérdida de una vida. El suceso ocurrió aproximadamente a las 3:00 horas, a la altura del kilómetro 209 del tramo Ciudad Obregón - Navojoa. Al lugar se movilizaron cuerpos de emergencia y de seguridad para atender la situación.

En el percance participaron dos vehículos, un tractocamión marca Kenworth de color blanco y una camioneta pick up, modelo Chevrolet S-10 de color gris, con placas de circulación del Estado de Sonora. El conductor de la camioneta, fue identificado como José Elpidio D. C., de 44 años de edad y residente de la comisaría de Esperanza, municipio de Cajeme, quien lamentablemente falleció en el lugar de los hechos.

Según los informes iniciales, ambos vehículos circulaban en la misma dirección, de sureste a noroeste, sobre el pavimento que se encontraba húmedo debido a lluvias recientes en la zona. Las circunstancias exactas que llevaron a la colisión aún están bajo investigación por parte de las autoridades; sin embargo, se manejan dos hipótesis principales. Una versión sugiere que el tractocamión impactó con su parte angular delantera izquierda a la pick up.

Mientras que otra línea de investigación apunta a un posible choque por alcance por parte de la camioneta hacia la parte trasera del vehículo de carga. Como consecuencia del impacto, la camioneta Chevrolet fue proyectada violentamente contra el muro de contención metálico ubicado en el lado poniente de la carretera. El vehículo giró y quedó con el frente orientado hacia el sureste, presentando daños severos en su estructura. El conductor quedó prensado dentro de la cabina.

El lugar de los hechos fue asegurado por autoridades

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Los equipos de rescate de Capufe llevaron a cabo las labores para liberar el cuerpo del conductor. Por su parte, la Guardia Nacional se hizo cargo de la escena, asegurando el área y comenzando la recopilación de datos. Será a través del peritaje vial correspondiente que se determinarán las causas oficiales del accidente y se deslindarán responsabilidades.

Fuente: Tribuna