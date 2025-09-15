Francisca Guadalupe propinó brutal golpiza a mujer al norte de Sonora; ya fue detenida

Santa Ana, Sonora.- Por el delito de lesiones calificadas con ventaja, cometidos en contra de una mujer, fue detenida y vinculada a proceso penal Francisca Guadalupe 'N', de 36 años de edad. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el pasado 11 de septiembre, alrededor de las 23:44 horas, la acusada en compañía de otra persona agredió a la víctima en la vía pública de la colonia Centro, en Santa Ana.

Durante la agresión, la mujer fue golpeada en distintas partes del cuerpo y jalada del cabello, lo que le ocasionó lesiones de consideración, sin poner en riesgo su vida pero sí dejando cicatrices visibles. Con esta conducta, la agresora vulneró el bien jurídico tutelado de la salud, causando un daño en la integridad física de la víctima. Tras esto, autoridades dieron cumplimiento a una orden de aprehensión contra la señalada.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, escuchó la formulación de imputación y resolvió la vinculación a proceso; asimismo, le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso de perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la integridad física de las personas, garantizando justicia a las víctimas y seguridad a la sociedad sonorense".

Boletín completo: https://t.co/xVjnOeJ2w5

Cabe mencionar que el pasado mes de agosto se informó que un hombre identificado como César 'N', alias 'El Come Gatos', por los delitos de homicidio calificado, así como tentativa de homicidio calificado, en el municipio de Santa Ana. La Fiscalía de Sonora detalló que los hechos investigados ocurrieron el 10 de mayo de 2025, entre las 3:00 y 4:00 horas, en el cauce del canal de desagüe pluvial ubicado en calle Ferrocarril, colonia Centro.

En ese momento, el procesado presuntamente agredió a la víctima, Carlos 'N', quien se encontraba dormido y en estado de indefensión, ocasionándole múltiples lesiones severas que le provocaron la muerte. De la misma forma, el acusado agredió a Rafael 'N', también mientras dormía, provocándole lesiones de tipo contuso cortante en la cabeza, consideradas de las que tardan más de 15 días en sanar y que dejan cicatrices visibles.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora