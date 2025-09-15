Gatilleros atacan a balazos a expresidente auxiliar sobre una carretera federal de Puebla

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Durante la madrugada de este domingo 14 de septiembre de 2025, Alfredo Jiménez, expresidente auxiliar de San Pedro Zacachimalpa. fue víctima de un ataque armado cuando transitaba a bordo de un vehículo particular por una carretera estatal de la capital del estado de Puebla. Los primeros informes refieren que la víctima viajaba a bordo de un automóvil tipo Chevrolet cuando fue interceptado por al menos dos gatilleros que se transportaban en una motocicleta.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, los agresores se acercaron al vehículo del exedil y le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente escapar de la zona que se sitúa entre las comunidades de San Baltazar Tétela y Zacachimalpa. El afectado quedó lesionado y él mismo solicitó apoyo de los servicios de emergencia, quienes se movilizaron hacia el sitio donde se registró el ataque armado.

Alfredo Jiménez, según los reportes preliminares proporcionados hasta el momento, recibió los primeros auxilios en el lugar de los hechos y luego fue trasladado de urgencia hasta el Hospital General del Sur, en donde fue internado para ser atendido por los especialistas. Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha brindado datos con respecto a los responsables de este hecho violento registrado en la capital poblana.

Hasta el momento, se presume que el expresidente auxiliar, quien también fue candidato a la reelección en las pasadas elecciones de enero de 2025, se encuentra en condición estable dentro de la unidad médica, luchando por su recuperación", explicó el medio anteriormente citado sobre la situación actual de Alfredo.

Sin embargo, aún no existe un reporte oficial sobre el estado de salud del expresidente auxiliar de San Pedro Zacachimalpa. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se encargan de las respectivas investigaciones, por lo que han revisado los videos de las cámaras de vigilancia que se encuentran en el punto referido en donde se originó la agresión armada, además de cumplir con las primeras indagatorias del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui