Gobierno de Sinaloa lamenta el asesinato de la maestra Jesamel; sociedad se manifiesta

Culiacán, Sinaloa.- Con respecto a la jornada violenta que se vivió el fin de semana en el municipio de Navolato, en donde murió Jesamel Rodríguez Zazueta, una madre y maestra que quedó en medio del fuego cruzado, Feliciano Castro Meléndrez, secretario general del Gobierno de Sinaloa, informó que desde que se confirmó el hecho violento se ha mantenido acercamientos con los familiares de la víctima y expresó sus condolencias para los afectados.

En una comparecencia con los medios de comunicación, el funcionario estatal externó su apoyo hacia la familia de Jesamel, especialmente para el maestro Jesús Lozoya, padre de la hoy occisa, a quien dijo conocer en persona desde hace algunos años. Asimismo declaró que se está brindando atención interinstitucionalmente a la familia y que la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, ha dado seguimiento puntual al caso.

Por supuesto el muy lamentable fallecimiento a partir de esa circunstancia de violencia de la maestra que ya todo mundo sabe del caso, nuestras condolencias, abrazo solidario a la familia, muy especialmente al maestro Jesús Lozoya que yo conozco", mencionó Castro Meléndrez durante su encuentro con la prensa.

Sobre la manifestación que el gremio docente realizó desde la funeraria hacia el Palacio de Gobierno, el secretario general dijo que la ciudadanía tiene derecho a expresarse y reiteró la apertura que existe por parte del Gobierno de Sinaloa para mantener un diálogo abierto con la sociedad. Este lunes 15 de septiembre de 2025 se han llevado a cabo los servicios funerarios de la maestra Jesamel Rodríguez Zazueta.

¿Cómo se despide a una maestra querida que cayó víctima de la violencia? uD83DuDD4A? Así fue el adiós a Jesamel. https://t.co/5WZCY70PXL pic.twitter.com/dKdS744o4X — Línea Directa Portal (@linea_directa) September 15, 2025

¿Qué pasó?

La noche del sábado 13 de septiembre, la maestra Jesamel y su familia viajaban a bordo de un vehículo particular sobre la carretera que conduce a la sindicatura de Nuevo Altata, Navolato, cuando fueron interceptados por un grupo armado. De acuerdo con los reportes, los sujetos armados realizaron disparos al aire y posteriormente abrieron fuego con la unidad en la que también se transportaban la pareja de la fallecida, así como sus hijas menores de edad, una de 3 años de edad y otra de sólo dos meses de nacida..

uD83DuDD4A?| Ser docentes uD83DuDC69uD83CuDFFB?uD83CuDFEB no debería costarnos la vidauD83EuDEC0: Familiares, amigos, maestros, alumnos, padres de familia y sociedad en general marcharon en #Culiacán para exigir justicia y un alto a la violencia tras el ataque armado donde falleció la maestra Jesamel en Nuevo Altata,… pic.twitter.com/MGnPmrmyrs — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui