Incautan 1.5 toneladas de metanfetaminas en Mazatlán; presuntos vínculos con Los Chapitos

Mazatlán, Sinaloa.- De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, durante un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), se aseguraron 1.5 toneladas de metanfetaminas ocultas en el doble fondo de un tractocamión dentro del recinto portuario de Mazatlán.

Según información de Infobae, este cargamento pertenece a la facción de Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa. El hallazgo se realizó después de que efectivos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán, apoyados con equipos de rayos X y tres binomios caninos, detectaran un doble fondo en el interior de la unidad que contenía 494 paquetes y seis bolsas con una sustancia similar a la metanfetamina.

Cabe mencionar que todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso. El boletín también resalta que esta acción representó una afectación económica a la delincuencia organizada de 426 millones 496 mil pesos y evitó que miles de jóvenes resultaran afectados por estas drogas.

Se aseguraron 1.5 toneladas de metanfetaminas ocultas

Asimismo, este decomiso forma parte de la estrategia del Gobierno de México para frenar el tráfico de drogas y desarticular las redes criminales que operan en el país: "Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles", indica un fragmento del comunicado firmado por el gobierno federal.

#Seguridad | VIDEO: Jóvenes golpean a policías de Hermosillo; hay un menor detenido y un elemento lesionado uD83EuDDD1uD83CuDFFBuD83EuDD1CuD83DuDC6EuD83CuDFFB???https://t.co/uWUU0INF8d — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 15, 2025

La semana pasada, en Culiacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron un total de 90 kilogramos de metanfetamina y más de media tonelada de precursores químicos. Entre lo incautado se encontraba un vehículo de carga color gris, varios bidones y un contenedor de metal, así como algunas bolsas. El informe del 10 de septiembre reveló que el valor de lo asegurado ascendía a 24.4 millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui