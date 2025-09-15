Intentó deshacerse de su mochila: Detienen a motociclista con droga al norte de Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- Un hombre identificado como Rigoberto 'N', de 41 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal, por su presunta responsabilidad en el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 13:42 horas, en Magdalena de Kino.

Ese día, el imputado circulaba a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta color negro, modelo 2021, sin placas ni señas legibles, en calles de la colonia Fátima. Al no portar casco y mostrar irregularidades en la unidad que conducía, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) le marcaron el alto para realizarle un inspección.

Al detener la marcha, Rigoberto 'N' arrojó una mochila color negro que llevaba consigo, en cuyo interior se localizaron 18 envoltorios de plástico tipo resellable con una sustancia granulada blanca; los análisis químicos confirmaron que se trataba de metanfetamina con un peso neto de 5.15 gramos. En la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, escuchó la formulación de imputación por parte del Ministerio Público y resolvió la vinculación a proceso.

Además, le impuso al señalado prisión preventiva justificada, como medida cautelar, en lo que se resuelve su situación legal. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso de combatir con firmeza los delitos contra la salud, desarticular actividades de narcomenudeo y salvaguardar la seguridad de la sociedad sonorense mediante acciones coordinadas con los distintos cuerpos policiales".

Rigoberto "N" vinculado a proceso por narcomenudeo en Magdalena de Kino



Por otro lado, un hombre de 31 años de edad, llamado Jesús Ricardo 'N', fue detenido por agentes de la Policía Municipal en la colonia Fátima, de Magdalena de Kino, como presunto responsable de los delitos de violencia familiar y posesión de estupefacientes. La detención se realizó tras atender un llamado al 911 en un domicilio de dicha zona, realizada por una mujer de 62 años quien denunció a su hijo.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora