Interceptan y ejecutan a balazos a un comisario comunal en una carretera de Guerrero

Huitzuco de los Figueroa, Guerrero.- Omar Guevara Galeana, comisario de la comunidad Tuzantlán, municipio de Atenango del Río, en la región Norte de Guerrero, perdió la vida en un ataque armado registrado durante la mañana del domingo 14 de septiembre en el tramo carretero de Huitzuco a la caseta de cobro de la autopista del Sol, Paso Morelos. El hoy occiso viajaba a bordo de una camioneta tipo pick up, marca Nissan tipo Frontier, cuando lo ultimaron a balazos.

Según información proporcionada por Excélsior, tres mujeres que viajaban con Guevara Galeana resultaron heridas durante el atentado. Alrededor de las 06:00 horas, la víctima y sus acompañantes transitaban por el paraje conocido como Los Timbres cuando fueron emboscados por un grupo armado. Trascendió que Omar Guevara recibió disparos de armas de alto poder de frente y en el costado izquierdo lo que le provocó la muerte de forma inmediata.

Autoridades locales indicaron que el comisario de Tuzantlán regresaba de un jaripeo que se realizó en el municipio vecino de Huitzuco de los Figueroa, en donde se presentó la agrupación musical Los Buitres De Culiacán Sinaloa. El vehículo siniestrado, que presentaba alrededor de 20 impactos de bala en en diferentes partes de su carrocería, fue encontrado en una zona despoblada con el encargado de seguridad sin vida en el asiento del conductor.

Esta madrugada fué privado de la vida por impactos de arma de fuego cuando regresaba de un jaripeo, Omar Guevara comisario de #Tuzantlan perteneciente a #Atenango del Rio, primo del presidente municipal, Emmanuel Guevara Cardenas y del ex diputado local, Andrés Guevara Cardenas. pic.twitter.com/tmdPwgFdX6 — Rodolfo Soto (@rodolman69) September 15, 2025

De acuerdo con datos recabados, la autoridad comunal fallecida era primo del presidente municipal de Atenango del Río, Emmanuel Guevara Cardenas, y del exdiputado local de Morena, Andrés Guevara. En redes sociales, ambos se pronunciaron sobre el violento hecho y lamentaron la pérdida del funcionario de seguridad, sin embargo, Guevara Cardenas minimizó el homicidio y explicó que no se registró en el territorio del municipio que gobierna.

A nombre propio y de nuestro Gobierno Municipal, enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia de quien fungía como comisario en Tuzantlán, el Sr. Omar Guevara", expresó el alcalde de Atenango del Río por el Partido del Trabajo (PT).

A pesar de los múltiples disparos que recibió la camioneta, los elementos policíacos reportaron que solamente se aseguró un casquillo percutido calibre 380 milímetros y una ojiva de bala. Por su parte, las féminas resultaron heridas por los rozones y los vidrios reventados, por lo que tuvieron que ser llevadas a un hospital cercano para recibir atención médica, aunque no se proporcionaron mayores detalles de las víctimas.

Asesinan en Guerrero a Omar Guevara, comisario municipal de Tuzantlán; era primo del alcalde de Atenango del Río.https://t.co/wRnjqi26lX pic.twitter.com/NzKu1dXxOk — Noticias Guerrero Hoy (@NoticiasGroHoy) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui