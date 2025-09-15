Investigan posible asesinato tras deceso de una mujer embarazada en clínica de Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- La noche del pasado domingo 14 de septiembre una mujer embarazada llegó sin signos vitales a la Clínica Vázquez, ubicada sobre la calle Hidalgo, entre Severiano Moreno y Francisco I. Madero, en Escuinapa, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, la mujer, cuya identidad permanece completamente desconocida, fue trasladada hasta ese lugar en un vehículo particular.

Se menciona que desde su arribo ya no presentaba signos vitales. Cabe señalar que hasta el momento de la elaboración de esta nota no se tiene certeza sobre la causa de su muerte; sin embargo, se confirmó que las investigaciones en la entidad ya comenzaron, por lo que en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance para proporcionarte todos los datos.

El sitio donde quedó su cuerpo fue acordonado por las autoridades locales, y también acudió personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios. En unas cuantas horas más, el Ministerio Público podría dar a conocer mayores detalles sobre la víctima, pues no se descarta que se trate de un crimen más de los tantos que ocurren en Sinaloa.

La violencia en Sinaloa

Precisamente, este fin de semana fue uno de los más violentos para las mujeres. El viernes, alrededor de las 11:30 horas, se reportó el asesinato de una mujer identificada como Paola Isabel, de 30 años, cuyo cadáver fue localizado dentro de su vivienda en la calle Enrique Pérez Arce de la colonia Plutarco Elías Calles. Sujetos armados irrumpieron por la fuerza en su domicilio y le arrebataron la vida.

En otro caso, María Fernanda, de 27 años, murió la madrugada del sábado mientras caminaba junto a un hombre por la avenida Venustiano Carranza de la colonia Benito Juárez de Culiacán. Asimismo, en Altata, Navolato, una mujer, su esposo y sus dos hijos menores de edad viajaban en una unidad cuando fueron interceptados por civiles armados que abrieron fuego contra la familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui