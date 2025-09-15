La tenía amenazada de muerte: Arrestan a Jesús Alberto por golpear a su ex en Nogales

Nogales, Sonora.- Capturado y vinculado a proceso penal quedó un hombre llamado Jesús Alberto 'N' por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido en agravio de su expareja sentimental Olga Yesenia 'N'. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Agua Zarca, de Nogales, Sonora.

En el lugar, el acusado ejerció violencia física, verbal y psicoemocional contra la víctima, con quien tiene hijos en común. Durante la agresión la golpeó, la amenazó con un arma y le advirtió que la asesinaría, ocasionándole daño físico y emocional. Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, escuchó la formulación de imputación y resolvió la vinculación a proceso, imponiendo prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de atender con rigor los delitos de violencia familiar y de género, garantizando justicia y protección a las víctimas y asegurando que la ley se cumpla con firmeza", se lee en el comunicado.

Vinculan a proceso a Jesús Alberto “N” por violencia familiar en Nogales



Boletín completo: https://t.co/UelmdN85vd pic.twitter.com/XIftlkFetv — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 15, 2025

En otro caso ocurrido en Nogales, un hombre de 33 años de edad, identificado como Andrés 'N', fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Nogales durante la noche del pasado lunes 8 de septiembre. El arresto se produjo tras ser señalado como el presunto responsable de ingresar sin autorización a una vivienda en la colonia Lomas de Fátima y amenazar a la residente con un arma blanca en un aparente conflicto de índole familiar.

Los hechos se iniciaron a las 21:41 horas, cuando se recibió un reporte de emergencia. La alerta indicaba una situación de allanamiento de morada en proceso en el mencionado sector, lo que desató el despliegue de unidades de seguridad al lugar. La mujer que solicitó el auxilio dijo que al percatarse de la presencia del individuo, lo reconoció como el hijo de su difunto esposo y le exigía a gritos que le permitiera el acceso al interior de la casa.

Fuente: Tribuna y FGJEM