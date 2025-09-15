Luto al norte de Sonora: Muere en hospital niño de 3 años tras sufrir accidente en casa

Agua Prieta, Sonora.- Un menor de 3 años de edad perdió la vida la noche de ayer domingo 14 de septiembre, luego de sufrir un accidente en un domicilio particular de la colonia Pueblo Nuevo, en Agua Prieta. El suceso movilizó a los servicios de emergencia locales al lugar de los hechos. Según los primeros informes, el incidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas en una vivienda situada en la avenida 22, entre las calles 29 y 30.

El niño, cuya identidad no fue revelada, sufrió una caída desde una cama, resultando en un fuerte golpe en la cabeza. Tras el impacto directo contra el suelo, el pequeño comenzó a presentar convulsiones, un cuadro clínico que, según se ha informado, pudo verse agravado por un historial médico de epilepsia. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para prestar los primeros auxilios y llevarlo a un hospital.

El niño fue ingresado en estado crítico al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica. A pesar de los protocolos y esfuerzos del personal de salud, el niño falleció poco después de su ingreso al nosocomio. Por el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial detallando la causa exacta del deceso, a la espera de que se completen los procedimientos pertinentes.

Mientras tanto, a través de redes sociales, habitantes de Agua Prieta y personas que conocieron a la víctima han expresado sus condolencias y solidaridad con la familia en estos momentos difíciles.

Cabe recordar que el pasado mes de agosto, un amplio operativo de autoridades de Sonora culminó con éxito al localizar con vida a un adulto mayor extranjero que había sido reportado como desaparecido en una zona rural del municipio de Agua Prieta. Se trata de Jan Perry, de 70 años de edad, originario de Reino Unido, quien fue encontrado en buen estado de salud, aunque presentaba signos de desorientación.

La alerta se activó el pasado martes 12 de agosto, después de que el señor Perry, quien está diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, fuera visto por última vez en el rancho El Gallardo. Dada su condición de vulnerabilidad y las características del terreno, se implementó un protocolo de búsqueda y rescate. Las labores se extendieron durante la noche del martes y la mañana del miércoles, logrado hallarlo ese día.

Fuente: Tribuna