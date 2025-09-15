Masacre en Tabasco: Ejecutan a balazos a tres mujeres, entre ellas una menor de edad

Nacajuca, Tabasco.- La tarde de este lunes 15 de septiembre, en vísperas de las celebraciones por el inicio de la Independencia de México, se registró un violento suceso en el municipio de Nacajuca, Tabasco, que resultó en la muerte de tres mujeres, incluida una adolescente de 16 años de edad. El ataque armado tuvo lugar al interior de un departamento ubicado en la cerrada Tres de la privada Valle Real, en el conocido fraccionamiento Pomoca.

De acuerdo con los primeros reportes, el suceso ocurrió cuando varios sujetos armados, que se transportaban en motocicletas, irrumpieron de manera forzada en el domicilio. Una vez dentro, abrieron fuego directamente contra las tres víctimas, quienes perdieron la vida en el lugar. El sonido de las detonaciones alertó a los vecinos de la zona, quienes de inmediato se comunicaron con los servicios de emergencia para solicitar su intervención.

La llamada generó una considerable movilización de cuerpos de seguridad, incluyendo a elementos de la Policía Municipal, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal de la Guardia Nacional (GN). Al arribar a la escena del crimen, las fuerzas del orden confirmaron el fallecimiento de las tres féminas y procedieron a acordonar el área para preservar la evidencia. Mientras los agentes ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a sus instalaciones y efectuar la necropsia de ley y los trámites legales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni han proporcionado información sobre los posibles responsables o el móvil del crimen. El caso se maneja con hermetismo para no entorpecer las indagatorias en curso.

Fuente: Tribuna