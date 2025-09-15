Reportan volcamiento de un automóvil al norte de Cajeme; pasajeros quedan prensados

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este lunes 15 de septiembre de 2025, un accidente automovilístico se registró en la carretera Hornos-Tesopaco, a la altura de un parque recreativo que se ubica al norte de Ciudad Obregón. Los reportes preliminares indican que un vehículo sedán de color azul sufrió un volcamiento en el punto referido y dos pasajeros que viajaban a bordo de la unidad quedaron prensados. Hasta el momento no se han confirmado la gravedad de las lesiones que sufrieron las víctimas.

Mediante un comunicado en redes sociales, Bomberos de Cajeme informó que se recibió el reporte del siniestro aproximadamente a las 06:00 horas. Con las unidades E-17 y R-1, los socorristas se presentaron en el sitio para atender la situación. De acuerdo con la información proporcionada, al menos nueve elementos trabajaron en coordinación con otras autoridades para realizar las maniobras de rescate correspondientes.

Después de varios minutos de trabajo en el sector, los rescatistas lograron liberar a las personas afectadas y los pusieron a disposición de los servicios médicos de emergencia que se dieron cita en el área. Personal de la Cruz Roja también se presentó en la zona y auxiliaron a los ocupantes, cuyas identidades por el momento se desconocen, para posteriormente trasladarlos a un hospital cercano para recibir la atención médica oportuna.

Hombre muere ahogado

En otro caso similar registrado en Ciudad Obregón, la noche del domingo 14 de septiembre se reportó la muerte de un hombre que cayó accidentalmente en las aguas del Canal Bajo, ubicado al noroeste de la localidad. Según el informe de las autoridades locales, el lamentable hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas, a la altura de la calle Caborca, en la colonia Ladrillera. Elementos policíacos y cuerpos de auxilio se movilizaron hacia la zona para encargarse de la situación.

De manera extraoficial se indicó que el hoy occiso se encontraba en un convivio familiar en las inmediaciones del canal cuando de repente se levantó y caminó por la orilla del cuerpo de agua. En un momento, el individuo sufrió un resbalón que lo hizo caer en la profundidad del canal. Personal del Cuerpo de Bomberos, en conjunto con elementos de la Policía Municipal de Cajeme trabajaron en el lugar confirmando el deceso del sujeto.

#Tendencias | Tragedia en #CiudadObregón: Hombre muere ahogado tras caer a las aguas del Canal Bajo uD83DuDEA8https://t.co/jWHACMtJP9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui