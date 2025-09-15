Rescatan a menor de edad secuestrado y detienen a cinco personas implicadas en Edomex

Tecámac, Estado de México.- Autoridades de los tres niveles de Gobierno lograron el rescate de un menor de edad que había sido víctima de secuestro en el municipio de Tecámac. La operación, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), también resultó en la detención de cinco individuos presuntamente implicados en el delito.

El avance del caso fue posible gracias a una investigación iniciada tras la denuncia por secuestro exprés. Esto fue posible gracias al seguimiento de un dispositivo electrónico propiedad de la víctima. Agentes de la Fiscalía pudieron establecer la geolocalización del aparato, lo que les permitió acotar la búsqueda a un inmueble específico en la colonia Ojo de Agua. Con esta información crucial, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de una autoridad judicial la orden de cateo necesaria para intervenir en el domicilio.

Una vez autorizada la diligencia, un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigación (PDI) se movilizó al lugar. Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron y pusieron a salvo al menor, quien se encontraba privado de su libertad. En el mismo sitio fueron arrestados tres hombres, identificados como Flavio César 'N', Edwin Said 'N' y Daniel 'N', junto a dos mujeres, Mariana 'N' y Kristal 'N', señalados como probables partícipes en el ilícito.

Durante la inspección de la propiedad, las autoridades aseguraron una serie de objetos que sugieren una operación más amplia. Entre lo decomisado se encuentran placas de circulación, equipos de radiocomunicación y una caja con diversas identificaciones oficiales. De particular interés fue el hallazgo de insignias y prendas con logotipos de la Guardia Nacional, Defensa, policía ministerial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la extinta Policía Federal. Estos elementos podrían haber sido utilizados para suplantar identidad de autoridades y facilitar la comisión de otros delitos.

Los cinco detenidos fueron trasladados a un Centro de Prevención y Readaptación Social de la región, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, quien definirá su situación jurídica. Mientras tanto, el inmueble utilizado para el cautiverio fue asegurado con sellos oficiales, y la Fiscalía estatal continúa con las indagatorias para esclarecer completamente los hechos y determinar si los implicados forman parte de una red criminal más extensa.

Fuente: Tribuna y FGJEM