Sicarios irrumpen en una taquería de Navolato y asesinan a balazos a Francisco Adrián

Navolato, Sinaloa.- El fin de semana se vivió una jornada marcada por la violencia en el municipio de Navolato, Sinaloa. Uno de los hechos delictivos tuvo lugar en una taquería que se ubica en las inmediaciones del poblado Licenciado Alfredo Valdez Montoya, perteneciente a la sindicatura de Bachimeto. Los primeros informes indican que sujetos armados ingresaron al establecimiento situado a un lado de una cancha de basquetbol y asesinaron a balazos a un hombre.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Francisco Adrián 'N', aunque no se confirmó su edad ni otros datos personales. Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre los posibles responsables de este hecho violento que generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, quienes al arribar al lugar confirmaron el homicidio del individuo.

Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 alertó a las diferentes corporaciones policiacas sobre un hombre asesinado a balazos en el interior de una taquería en la comunidad citada a un costado de la carretera Navolato-Altata", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos de la Policía Municipal de Navolato y Ejército Méxicano se presentaron en el lugar de los hechos y acordonaron el perímetro para posteriormente solicitar la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo y finalmente el cuerpo fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), quedando bajo resguardo del Ministerio Público.

uD83DuDEA8 Asesinan a un hombre al interior de una taqueríauD83CuDF2E en Valdez Montoya, NavolatouD83DuDCCD



uD83DuDD17 https://t.co/r22ao3C3Xa pic.twitter.com/ohEmlkuqy5 — Línea Directa Portal (@linea_directa) September 15, 2025

Domingo violento en Sinaloa

Derivado de los hechos violentos registrados durante el domingo 15 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó tres homicidios dolosos y dos privaciones ilegales de la libertad. Según la dependencia estatal, encabezada por Claudia Zulema Sánchez Kondo, los homicidios se localizaron en la sindicatura de Culiacancito, al norte de Culiacán, así como de las sindicaturas de de Sataya y Bachimeto, estas dos últimas pertenecientes al municipio de Navolato.

uD83DuDE94uD83CuDDF2uD83CuDDFD La Fiscalía General de Sinaloa confirmó que el domingo 14 de septiembre se registraron tres homicidios y dos desapariciones forzadas uD83DuDE94uD83CuDDF2uD83CuDDFD



https://t.co/PvlXfU5YKy — Meganoticias GDL (@Meganoticias) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui