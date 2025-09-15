Sicarios lo sorprendieron a balazos: Identifican a hombre que fue asesinado en Cajeme

Esperanza, Sonora.- Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos en los que un hombre perdió la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego en el municipio de Cajeme. El suceso tuvo lugar la tarde de ayer domingo 14 de septiembre en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Esperanza. De acuerdo con el informe, las autoridades recibieron el reporte de balacera alrededor de las 13:30 horas.

En respuesta, unidades de la Policía Municipal de Cajeme se trasladaron a la calle Paseo de la Fuente, entre Paseo de las Pérgolas y Paseo de los Portales, donde localizaron a una persona del sexo masculino sin signos vitales sobre la carpeta asfáltica. La víctima fue identificada como Pablo B. B., de unos 30 años de edad, quien tenía su domicilio en la vecina comunidad de Cócorit. Información recabada en el lugar sugiere que se dedicaba a la albañilería

Lo anterior debido a que junto a su cuerpo se encontró una carretilla. Al lugar acudieron también paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras realizar la valoración, confirmaron el fallecimiento del individuo. Para garantizar la integridad de la escena y facilitar las diligencias, se estableció un perímetro de seguridad con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó del procesamiento del área, donde se recolectaron al menos 10 casquillos percutidos. Estos elementos balísticos fueron integrados a la carpeta de investigación y serán analizados para obtener datos que contribuyan a la identificación de los responsables. Las autoridades siguen con las indagatorias para determinar el móvil del crimen.

El fallecido fue sorprendido a tiros en la vía pública

El mismo domingo por la tarde se registró otro hecho violento en la colonia Las Areneras, ubicada al noroeste de Ciudad Obregón, donde un hombre resultó con diversas heridas producidas por arma blanca. El suceso ocurrió alrededor de las 3:30 horas en la vía pública, a orillas del Canal Bajo, cerca una escuela primaria, hasta donde se movilizaron autoridades y servicios de emergencia.

Fuente: Tribuna