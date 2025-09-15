Sinaloa: Tras cuatro días hospitalizado, fallece hombre atacado a balazos en Navolato

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del pasado jueves 11 de septiembre un hombre fue víctima de un violento ataque armado cuando se encontraba afuera de un expendio de cerveza en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato. Lamentablemente, se confirmó que a temprana hora de este lunes 15 de septiembre perdió la vida mientras era atendido en el área de urgencias de un hospital de Culiacán.

De acuerdo con información extraoficial, la víctima fue identificada como Jaime Eduardo, pero hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre él. En caso de que surjan más datos, se darán a conocer a través de TRIBUNA. Por lo pronto, se corroboró que resultó herido tras ser atacado a balazos por un grupo armado, que lo dejó tendido en plena vía pública.

Al parecer, los agresores, una vez que lograron su cometido, huyeron con rumbo desconocido a bordo de un vehículo cuyas características aún no han sido reveladas. Según datos extraídos de medios locales, el ataque ocurrió en las inmediaciones de la carretera La 20 y la avenida Séptima, muy cerca de la colonia Tierra y Libertad, mejor conocida popularmente como Las Cañitas.

Sigue la violencia en Sinaloa

Jaime Eduardo permaneció cuatro días en estado de gravedad y hoy, aproximadamente a las 6:30 horas, murió en el área de urgencias del nuevo Hospital General de Culiacán. Las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes recién iniciaron y hasta ahora no existe ninguna fuente oficial que haya dado a conocer avances. La violencia en Sinaloa continúa en aumento y cada vez se registran más casos de homicidios, privaciones de la libertad y robos.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

