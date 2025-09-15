Tragedia en CDMX: Sube a 14 el número de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 15 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) actualizó el saldo de víctimas mortales del trágico accidente ocurrido el pasado miércoles en Iztapalapa, derivado de la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de La Concordia. En este nuevo reporte oficial, la cifra de fallecidos ascendió a 14.

En este mismo mensaje, la dependencia señaló que 39 personas continúan hospitalizadas y 30 más han sido dadas de alta tras recibir atención médica por las quemaduras y lesiones ocasionadas por el siniestro reportado el miércoles 10 de septiembre. De acuerdo con la dependencia, el último deceso corresponde a Jesús García Tovar, de 40 años de edad, quien perdió la vida durante la madrugada.

La Secretaría de Salud reiteró que los hospitales de la capital continúan brindando atención a los pacientes afectados, con seguimiento constante a su evolución clínica y soporte especializado para quienes presentan lesiones graves.

Fiscalía de CDMX investiga al chofer de la pipa de gas

Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) mantiene abierta la investigación respecto al conductor de la pipa que provocó la explosión. Según el dictamen pericial de la Coordinación General de Servicios Periciales, el accidente se originó cuando el conductor, al ingresar a la glorieta de la autopista México-Puebla, perdió el control de la unidad.

El peritaje detalla que la pipa, con placas 51AW6X, chocó en dos ocasiones antes de volcarse, debido a que se desplazaba a una velocidad superior a los 40 kilómetros por hora permitidos y carecía de la capacidad técnica necesaria para controlar la dirección del tractocamión en el carril correspondiente.

El dictamen pericial señala que la conducción inadecuada del chofer y la velocidad excesiva fueron factores determinantes para que la unidad pesada volcara y, posteriormente, se produjera la explosión que afectó a decenas de personas y ocasionó daños materiales en la zona. La Fiscalía continúa integrando la investigación CI-FIIZP/IZP-10/UI-3 S/D/00122/09-2025, recopilando testimonios y revisando registros de tránsito para determinar responsabilidades legales y posibles sanciones contra el responsable.

Cabe señalar que la tragedia de Iztapalapa provocó que los festejos del 15 de septiembre se suspendieran; solo se realizará una ceremonia cívica. TRIBUNA te comparte más información aquí.

