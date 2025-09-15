Tragedia en Jalisco: Madre e hijas sufren volcamiento y mueren ahogadas en un arroyo

Guadalajara, Jalisco.- Una tragedia se registró sobre la carretera San Juan de los Lagos a Encarnación de Díaz, en donde una camioneta tipo SUV sufrió un volcamiento y posteriormente cayó a un arroyo, a la altura de una zona conocida como El Agostadero. De acuerdo con reportes preliminares, un total de seis personas viajaban a bordo del vehículo involucrado, tres de las cuales perdieron la vida, siendo identificadas como una madre y sus dos hijas.

Según un informe emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil en coordinación con Bomberos de Jalisco, tres pasajeros lograron sobrevivir y salieron por su propio pie de la unidad para posteriormente recibir atención médica por parte de los socorristas que llegaron al sitio. No obstante, una mujer de 38 años de edad y dos menores, de cinco y seis años, murieron a causa del fatal accidente. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente por las autoridades competentes.

Personal de Protección Civil de Jalisco, Protección Civil Municipal de San Juan de los Lagos y paramédicos de la Cruz Roja trabajaron en conjunto en el área. Tampoco ha trascendido el momento la causa del incidente que ha conmocionado a las comunidades de San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz por el fallecimiento de la madre de familia y sus dos pequeñas, quienes fallecieron ahogadas al no poder salir de la unidad.

Estos se encargaron de atender a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas. Las labores se extendieron durante varias horas, dada la complejidad de las maniobras para extraer la camioneta y garantizar la seguridad de la zona", explicó el medio Telediario al respecto.

El personal confirmó que las víctimas que sobrevivieron al hecho presentaron lesiones leves. Por su parte, especialistas de rescate acuático recuperaron los cuerpos sin vida de la mujer y las menores, los cuales fueron trasladados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se llevarán a cabo los procedimientos de ley y luego serán entregados a sus familiares para que puedan realizar los respectivos servicios funerarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui