(VIDEO) Guardia de seguridad encañona con un arma larga a motociclista en Morelia

Morelia, Michoacán.- En un hecho registrado el sábado 13 de septiembre en el libramiento Paseo de la República, a la altura de la colonia Torreón, en Morelia, un presunto guardia de seguridad privada fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Michoacán por amedrentar y encañonar a un motociclista. En redes sociales comenzaron a circular videos del hecho violento y se observa al implicado portando un arma larga mientras amedrentaba a la víctima.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, automovilistas y transeúntes que transitaban por la zona solicitaron la intervención por parte de las autoridades mediante una llamada a las líneas de emergencia. En las imágenes se puede apreciar cómo el detenido, cuya identidad hasta el momento se desconoce, encañona al motociclista y lo comienza a amenazar cuando este se encontraba tendido sobre la carpeta asfáltica tras protagonizar un accidente vial.

Atendiendo el reporte ciudadano, la Policía Civil se presentó en el sitio para efectuar el arresto del sujeto, quien aparentemente es un guardia de seguridad especializado en el Estado de México. Los uniformados le aseguraron el arma larga con la que amenazó al motociclista y un arma corta, además de que le confiscaron su licencia de portación. Posteriormente, el individuo fue presentando ante la autoridad competente por el uso excesivo de la fuerza y amenazas en contra del motociclista.

#Nacional uD83DuDEA8 || En el libramiento de Morelia, Michoacán, se registró un incidente vial el pasado sábado en el que un conductor agredió físicamente a un motociclista y lo amenazó con un arma larga. pic.twitter.com/rZnek7fWnb — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) September 15, 2025

Detuvimos en Morelia a una persona con 2 armas de fuego, misma que trabaja para servicios de seguridad privada en el Estado de México y está implicada en una riña suscitada en las inmediaciones de la colonia Torreón Nuevo", confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la red social X.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán quedó a cargo de las investigaciones correspondientes de este caso registrado en la capital de la entidad. Hasta el momento, ninguna autoridad o estatal ha confirmado la identidad de la persona afectada, la cual resultó ilesa durante el altercado con el guardia de seguridad, por lo que queda esperar un informe actualizado por parte de la autoridad competente.

Detuvimos en Morelia a una persona con 2 armas de fuego, mismo que trabaja para servicios de seguridad privada en el Estado de México y está implicado en una riña suscitada en las inmediaciones de la colonia Torreón Nuevo. #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/dCkJ4OTrKD — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui