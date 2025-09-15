VIDEO: Jóvenes golpean a policías de Hermosillo; hay un menor detenido y un elemento lesionado

Hermosillo, Sonora.- En redes sociales se dio a conocer un video donde se puede ver a un grupo de jóvenes que, aparentemente alcoholizados, habrían golpeado a elementos de la Policía Municipal de Hermosillo. Los hechos ocurrieron este lunes 15 de septiembre en la madrugada en el fraccionamiento Puerta Real, al poniente de la capital de Sonora. Aquí te compartimos los hechos completos que dejaron un menor detenido y un policía lesionado.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, el incidente sucedió a eso de las 4:00 horas en las calles Reyes Católicos y Navojoa en la colonia ya antes mencionada, donde vecinos dieron aviso al número de emergencias por la conducta antisocial de los jóvenes, quienes se habrían encontrado escandalizando en la vía pública al estar tomados. Al lugar llegaron los elementos, quienes fueron presuntamente atacados por los jóvenes; se dice que un elemento resultó lesionado de una herida de cuatro centímetros en el labio inferior y desviación de tabique nasal.

Cabe señalar que, según la información compartida, un menor de 17 años fue detenido y puesto a la disposición de las autoridades por los delitos de lesiones y ataque contra servidores públicos; se señala que eran al menos tres jóvenes los que habrían participado en los hechos, por lo que dos de estos pudieron huir sin saber de su paradero. Hasta la publicación de esta nota no hay información oficial por parte de la Policía Municipal de Hermosillo; se espera que próximamente se dé a conocer un boletín informativo.

uD83DuDEA8 Jóvenes GOLPEAN a policías de #Hermosillo tras ser reportados por escandalizar y beber alcohol.



Hay un menor de 17 años detenido acusado de los delitos de lesiones y contra funcionarios públicos.



Ocurrió la madrugada de este lunes a las 04:00 horas en las calles Católicos y… pic.twitter.com/dIRtsvlFSi — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 15, 2025

El hecho divide opiniones

Los comentarios ciudadanos no se hicieron esperar, pues en redes sociales hay quienes aseguraron que los jóvenes actuaron en defensa propia, ante casos que se han dado a conocer de presunta corrupción por parte de los oficiales de Hermosillo. Pero, por otra parte, muchos afirmaron que es el trabajo de los policías el poner orden ante este tipo de situaciones que afectan a la sociedad. También muchos reprobaron la conducta de los jóvenes, ya que se dijo que se encontraban alcoholizados, cuestionando principalmente los valores y la falta de figura de los padres.

Jóvenes golpean a policías de Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui