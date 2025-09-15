VIDEO: Natanael Cano, en polémica por "concierto" en Cereso de Hermosillo; FGJES investiga

Hermosillo, Sonora.- Una vez más, el cantante de corridos tumbados Natanael Cano está en polémica y es que se dio a conocer un video en el que aparece en una fiesta dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo. Ante esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ya se encuentra investigando la veracidad del material audiovisual.

Según lo que se informó de manera extraoficial, el video dentro del Cereso habría sido tomado a principios de 2025, y Natanael Cano habría acudido a cantar para un amigo que está recluido en el penal por delitos sexuales. Este material audiovisual apenas comienza a circular en redes y en él se ve al cantante con una guitarra rodeado de sujetos, donde algunos incluso visten el uniforme de Cereso (la conocida camisa naranja), y otros tantos toman y fuman.

Ante esto, el fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, confirmó que los organismos oficiales ya se encuentran recabando información sobre los hechos y revisando el material difundido, para verificar si es cierto. "Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública ya tiene conocimiento, está verificando la información y tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva", aseveró ante distintos medios de comunicación.

Afirmó que, en caso de resultar verdadero, se deberán aplicar las sanciones que puedan surgir por alguna posible conducta delictiva "con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia secretaría; es lo que tenemos por el momento", agregó. Hasta el momento, es toda la información emitida por las autoridades en relación al tema.

Natanael Cano se la vive en polémicas

En enero, Natanael Cano fue vinculado a proceso por el presunto delito de cohecho tras una audiencia que se realizó en Hermosillo. La decisión del juez obliga a firmar periódicamente en un juzgado y se le prohíbe salir del país sin autorización judicial. Esto porque se dieron a conocer videos donde el cantante ofrece dinero a agentes de Policía Municipal de Hermosillo para evitar ser sancionado por conducir a exceso de velocidad por el bulevar José María Morelos.

Secretaría de Seguridad Pública se posiciona

Mediante un boletín, la Secretaría de Seguridad Pública compartió que ya se inició una investigación interna para esclarecer los hechos. "Es importante señalar que el coordinador del Sistema Estatal Penitenciario que se encontraba en funciones en ese momento ya no forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Las autoridades competentes trabajan en la verificación de la autenticidad del material y, en caso de confirmarse alguna irregularidad, se procederá conforme a la ley y con absoluta transparencia".

