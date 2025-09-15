Volcamiento en carretera Hornos–Tesopaco deja un muerto y dos lesionados; quedaron prensados

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de que esta mañana de lunes 15 de septiembre de 2025, se reportó un trágico accidente automovilístico en la carretera Hornos-Tesopaco a la altura de un parque recreativo que se ubica al norte de Ciudad Obregón, en el que se dijo que había personas prensadas, se ha dado a conocer información actualizada. TRIBUNA te informa que se dio a conocer que este lamentable hecho dejó a una persona sin vida y a dos lesionados.

Al principio se había comentado que las víctimas habían quedado prensadas, pero no se compartieron más detalles de su estado de salud hasta ahora. El reporte del siniestro se dio alrededor de las 6:00 horas, aunque se presume que el percance habría ocurrido durante la madrugada de este mismo lunes. Según la información, en el automóvil viajaban tres personas con destino a Rosario–Tesopaco; una de ellas no pudo superar las lesiones provocadas por el accidente y falleció, y las otras dos quedaron lesionadas.

Así quedó el vehículo

Se dice que tras el tremendo impacto una de las personas quedó dentro del vehículo y perdió la vida en el lugar, mientras que las otras dos resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia por una ambulancia de la Cruz Roja, con apoyo de Bomberos, quienes realizaron las labores de rescate en el sector del accidente. Hasta la publicación de esta nota, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas.

Las autoridades han tomado nota de los hechos y comenzarán las investigaciones correspondientes para que puedan darse a conocer las causas que originaron este lamentable accidente. El vehículo implicado en este accidente es un sedán, marca Mazda, modelo 2004, color azul añil, el cual quedó completamente destrozado. El posible motivo del accidente habría sido el exceso de velocidad y, al encontrarse con una curva cerrada, se salió del camino.

Mediante redes sociales, los Bomberos de Cajeme informaron que se recibió el reporte del siniestro aproximadamente a las 06:00 horas y con las unidades E-17 y R-1, los socorristas se presentaron en el sitio del siniestro para atender la situación; según la información proporcionada, al menos nueve elementos trabajaron en coordinación con otras autoridades municipales para realizar las maniobras de rescate.

Cruz Roja en el lugar

Fuente: Tribuna del Yaqui