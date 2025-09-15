Voraz incendio en el sur de Sonora moviliza a las autoridades: Confirman 2 menores heridos

Empalme, Sonora.- La noche de este domingo 14 de septiembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y personal de Servicios de Emergencia desplegaron un operativo en la colonia Pascual Ortiz Rubio, en el municipio de Empalme, luego de que se reportara el incendio de una vivienda. Este siniestro dejó como saldo a dos menores heridos y a un hombre con síntomas de intoxicación.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este domingo, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, en una casa ubicada sobre la avenida Independencia, entre las calles 5 y 6. El fuego se habría originado presuntamente por un corto circuito o por el sobrecalentamiento de una extensión eléctrica de uso doméstico, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente por el inmueble.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Voraz incendio en Sonora causa pánico. Foto: Facebook

Testigos que vieron las llamas y el humo dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos de Empalme, integrantes de la CNE División Bomberos y paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Estos últimos brindaron los primeros auxilios a los afectados y trasladaron a los dos menores lesionados a un hospital cercano, donde recibieron atención médica por quemaduras de primer grado.

En tanto, un adulto mayor que se encontraba en la vivienda presentó un cuadro de hipertensión como consecuencia del siniestro, por lo que fue atendido en el sitio por personal de emergencias. Asimismo, un elemento del cuerpo de bomberos que participaba en las labores de sofocación requirió ser trasladado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Empalme para su valoración médica; según las autoridades, su estado de salud se reporta estable.

Las corporaciones que intervinieron lograron controlar el incendio tras varios minutos de trabajo, evitando que el fuego se propagara a otras viviendas de la zona. Durante las maniobras se procedió a acordonar el área para garantizar la seguridad de los vecinos, quienes fueron desalojados de manera preventiva.

La vivienda afectada presentó daños materiales considerables, principalmente en paredes, techos y mobiliario. Ante esto, las autoridades indicaron que se realizará un peritaje para confirmar las causas del incendio. Cualquier novedad sobre el caso será reportada en TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui