Abusó sexualmente de su hijastra durante años y la tenía amenazada; fue detenido en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Elementos de la Policía Preventiva Municipal efectuaron la detención de un hombre identificado como José Cruz 'N', de 42 años de edad y originario de Zacatecas, quien fue señalado por reiterados abusos sexuales contra su hijastra de 17 años. Los hechos se registraron en la colonia Puerto de la Virgen, ubicada en Saltillo, Coahuila, en donde se desplegó un operativo de seguridad tras un reporte recibido en la línea de emergencia del 9-1-1.

Según información proporcionada por Telediario, el detenido, quien ejerce la ocupación de albañil, cuenta con un largo historial delictivo que va desde arrestos por faltas administrativas, posesión de narcóticos y abuso sexual. Los reportes preliminares indican que la menor le confesó a su madre que había sido abusada sexualmente por el individuo desde hace cinco años, es decir, cuando la víctima tenía 12 años.

Los policías municipales se movilizaron a un domicilio situado sobre la calle Martín Peña Velázquez, en donde el sujeto vivía junto a su pareja sentimental y su hijastra. La madre de la joven señaló a José Cruz 'N' como el abusador sexual de su hija, por lo que los agentes procedieron a realizar el respectivo arresto. De acuerdo con el testimonio de la víctima, el detenido la había amenazada con causarle daño físico en caso de delatarlo.

A la llegada de las autoridades, la pareja de José 'N' informó que su hija de 17 años la había despertado asustada y llorando, indicándole que su padrastro le había dicho que cuando ella se fuera a trabajar se trasladara a su recamara para tener relaciones sexuales", informó el medio anteriormente citado.

Una vez aprehendido, los uniformados trasladaron al sospechoso hacia las instalaciones de la Delegación Oriente, lugar en el que se le realizó el dictamen médico correspondiente, mismo que arrojó que se encontraba intoxicado por el consumo de una droga conocida como 'crystal'. Finalmente, el detenido fue presentado ante el Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, quien se encargará de determinar su situación legal.

Créditos: Telediario

Fuente: Tribuna del Yaqui