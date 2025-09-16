Alfonso Durazo advierte sanciones de confirmarse "concierto" de Natanael Cano en Cereso

Hermosillo, Sonora.- El pasado lunes 15 de septiembre se filtró un video en el que se vería al cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, dando un "concierto" privado dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, esto de forma no autorizada. El cantante habría asistido para acompañar a uno de sus amigos, el cual está detenido por presuntamente haber cometido el delito de violación agravada. Tras esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que se comenzó una investigación y hoy, martes 16 de septiembre, el gobernador de Sonora se posicionó sobre el tema advirtiendo sanciones.

Durante el evento del Desfile por el Día de la Independencia, Alfonso Durazo, al ser cuestionado por los medios, advirtió que, de confirmarse, habrá las sanciones "que procedan". "La Fiscalía General de Justicia del Estado está haciendo la investigación y habrá, en caso de que este dato se confirme, la sanción correspondiente". Cabe señalar que no es la primera vez que el intérprete de corridos se ve envuelto en una polémica con las autoridades del estado, ya que está vinculado a proceso por el delito de cohecho. En este video que se dio a conocer, se ve a Cano acompañado de reclusos que incluso estaban vestidos con el uniforme del penal mientras toman y fuman. El artista estaba tocando su guitarra mientras cantaba.

uD83DuDEA8 Sobre el presunto 'miniconcierto' de Natanael Cano en el CERESO de #Hermosillo, el gobernador @AlfonsoDurazo dijo que la Fiscalía de Sonora lo está investigando.



Y asegura que si se confirma HABRÁN SANCIONES.



En dicho video aparece el cantante hermosillense presuntamente… pic.twitter.com/53GncfmbCy — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 16, 2025

Fiscalía investiga

Gustavo Rómulo Salas, fiscal de Sonora, informó que la FGJES ya comenzó una investigación para verificar la veracidad del video. "Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública ya tiene conocimiento, está verificando la información y tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva", afirmó.

En tanto que la Secretaría de Seguridad Pública señaló que ya se comenzó una investigación interna para esclarecer los hechos. "Es importante señalar que el coordinador del Sistema Estatal Penitenciario que se encontraba en funciones en ese momento ya no forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Las autoridades competentes trabajan en la verificación de la autenticidad del material y, en caso de confirmarse alguna irregularidad, se procederá conforme a la ley y con absoluta transparencia".

Fuente: Tribuna del Yaqui