Celaya, Guanajuato.- Una celebración con motivo de las fiestas patrias mexicanas en la comunidad de San Miguel de Octopan, Guanajuato, fue interrumpida por un acto de violencia durante la madrugada de este martes 16 de septiembre, dejando como saldo una persona fallecida y siete más con heridas de arma de fuego. El suceso tuvo lugar en el Jardín Principal del poblado, donde se congregaban cientos de asistentes.

Según los informes iniciales, la agresión armada ocurrió aproximadamente a las 2:00 horas. La celebración transcurría con normalidad cuando se escucharon detonaciones, lo que provocó que el evento se detuviera de inmediato mientras los asistentes buscaban resguardarse. Al lugar acudieron unidades de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes implementaron un perímetro de seguridad para permitir la atención a las víctimas.

Los servicios de emergencia brindaron los primeros auxilios a las personas lesionadas antes de trasladarlas a diferentes hospitales en la ciudad de Celaya para recibir atención médica. Personal de la Fiscalía General del Estado, a través de sus peritos forenses, procesó la escena y ordenó el levantamiento del cuerpo del joven fallecido para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia correspondiente como parte de la investigación.

Pablo Muñoz Huitrón, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, calificó el hecho como lamentable y confirmó que la principal línea de investigación apunta a que el ataque se derivó de una riña. Aseguró que el caso ya está en manos de la Fiscalía, organismo que se encargará de esclarecer los hechos y dar con los responsables. En un contexto más amplio, la Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato informó que el operativo general de las festividades patrias en los 46 municipios concluyó con un "saldo blanco".

Durante un baile con motivo de las fiestas patrias en el jardín principal, un ataque armado dejó al menos un muerto y presuntamente al menos siete lesionados que fueron trasladados por sus propios medios.

Las autoridades destacaron una asistencia de más de 189 mil personas a las ceremonias del Grito de Independencia, las cuales se desarrollaron con tranquilidad y sin suspensiones. Para garantizar la seguridad, se desplegaron 2 mil 100 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en coordinación con fuerzas federales y municipales. El evento principal en Dolores Hidalgo C.I.N. contó con la asistencia de 25 mil personas y fue encabezado por primera vez por una mujer gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

