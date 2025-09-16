Código Rojo en Empalme: Reportan a policía estatal herido de bala en Empalme

Empalme, Sonora.- El Código Rojo se activó en el municipio de Empalme, conocido popularmente como 'Ciudad Jardín', pues este martes 16 de septiembre se reportó que un elemento de policía estatal fue herido de bala, por lo cual tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital local. Los hechos provocaron pánico en los vecinos del sector donde ocurrió dicho hecho violento.

De acuerdo con información extraoficial de los hechos, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, en acciones de vigilancia y proximidad ciudadana, le marcaron el alto a un conductor. Sin embargo, este quiso darse a la fuga, pero no lo logró y terminó estrellándose contra una vivienda del fraccionamiento Villa Dorada 2.

Fue ahí cuando los elementos procedieron a detenerlo; el conductor, al verse acorralado, optó por disparar un arma de fuego que traía consigo y lesionó a uno de los oficiales. El elemento rápidamente fue auxiliado por sus compañeros y trasladado a un hospital de la región. De momento no se sabe cuál es el estado de salud del oficial, tampoco se conoce dónde fue herido con exactitud.

Reportan a policía estatal herido de bala en Empalme

Por otra parte, el hombre que disparó en su contra fue sometido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes que continuarán las investigaciones para determinar su situación legal. Esto porque no se conocen los motivos que lo llevaron a huir cuando los oficiales les marcaron el alto.

Al lugar de los hechos llegaron la Policía Municipal, los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Guardia Nacional (GN), así como los paramédicos de la Cruz Roja, para auxiliar al elemento herido. Es importante mencionar que hasta el momento de la publicación de esta nota no se dio a conocer información oficial de los hechos, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, por lo que se espera que sea en las próximas horas que se den a conocer más detalles, así como también del estado de salud del oficial herido.

El hecho causó conmoción entre los vecinos de la zona, pues se escuchó la detonación de un arma de fuego y eso generó que varios salieran de sus casas para ver lo que estaba sucediendo. Esto obligó a los oficiales a acordonar la zona de los hechos, esperando que los elementos correspondientes hicieran el procesamiento de la escena.

Fuente: Tribuna del Yaqui