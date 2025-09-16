Con palos y una pistola de balines, un padre es brutalmente atacado por sus hijos en Torreón

Torreón, Coahuila.- Durante las primeras horas de este martes 16 de septiembre se registró un caso de violencia intrafamiliar en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, ubicada en el municipio de Torreón, Coahuila, en donde un padre fue brutalmente atacado por sus propios hijos. Con palos, una pistola de balines y un objeto punzocortante, los agresores agredieron al adulto mayor, quien tuvo que ser llevado a un hospital de localidad y se reporta grave de salud.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, los hechos ocurrieron al interior de un domicilio que se localiza en la avenida Presidente Carranza. Hasta el lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para estabilizar al padre de familia y posteriormente lo llevaron a un nosocomio para recibir atención médica urgente. María Teresa Vargas, hermana del afectado y tía de los atacantes, declaró que esto es parte de la violencia que se vive al interior de la familia.

Según el testimonio de la mujer, el suceso ocurrió aproximadamente a las 5:30 horas de este martes, cuando los responsables forzaron la entrada de la vivienda y comenzaron a golpear al hombre identificado como Juan Ramón Vargas Pérez, de 51 años de edad, quien pedía clemencia a sus victimarios para que se detuvieran. Como resultado del ataque, la víctima presentó cortes en la cabeza, la espalda y otras partes del cuerpo.

La hermana de la víctima explicó que la violencia es el resultado de una disputa de larga data, centrada en dos temas principales: la convivencia con los nietos de Juan Ramón y la posesión de la casa familiar", explicó el medio anteriormente citado.

Derivado del violento hecho, la Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió la respectiva carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar quiénes son los responsables de la brutal agresión. María Teresa, quien también se encarga del cuidado de su madre con cáncer, exhortó a las autoridades correspondientes a hacer justicia para Juan Ramón, además de solicitar protección para que no se repita una situación similar a manos de sus sobrinos.

