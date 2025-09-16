Emboscada a policías en Puebla: Matan a un oficial y hieren de gravedad a su compañera

Tepeaca, Puebla.- Un oficial de la Policía Municipal de Tepeaca, Puebla, perdió la vida y su compañera resultó gravemente herida tras ser emboscados por un grupo de individuos armados durante la madrugada de ayer lunes. El ataque armado se produjo mientras los agentes realizaban labores de vigilancia preventiva en el municipio. El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:00 horas (local) sobre el camino a Tochtepec, en las inmediaciones de la escuela 'Filiberto Quiroz', en el Barrio de San Diego.

Según los informes iniciales, los dos oficiales circulaban en su patrulla como parte de un rondín de seguridad enfocado en prevenir robos en centros educativos, una tarea habitual en su jornada. En ese momento, una camioneta de color blanco les interceptó el paso. De acuerdo con Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, del vehículo descendieron cuatro sujetos portando armas largas y abrieron fuego directamente contra la unidad oficial.

El ataque fue directo y súbito, dejando al conductor sin vida de manera inmediata. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar. Fue la agente herida quien, a pesar de sus lesiones, logró solicitar apoyo a través de la radio de comunicación. En respuesta, unidades de emergencia y refuerzos policiales se movilizaron al sitio. Al llegar, los paramédicos confirmaron el deceso del policía masculino y brindaron atención prehospitalaria a su compañera, quien fue trasladada a un hospital.

uD83DuDEA8 Un comando atacó con armas de fuego a dos policías que circulaban por el Antiguo Camino a Tochtepec, en Tepeaca.



uD83DuDC6EuD83CuDFFBEl agente murió en el lugar y su compañera fue hospitalizada en estado grave. Según los agresores, huyeron en una camioneta blanca. Autoridades investigan el… pic.twitter.com/6csj25XZ6c — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 15, 2025

El titular de la SSP informó posteriormente que la agente "está estable, afortunadamente". La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió la carpeta de investigación correspondiente. Peritos y agentes ministeriales acudieron a la escena para procesar el área, recabar indicios balísticos y realizar el levantamiento del cuerpo del oficial caído. Asimismo, se desplegó un operativo de seguridad conjunto en Tepeaca y sus alrededores, con la participación de corporaciones municipales, estatales y federales.

Sánchez González aseguró que se cuenta con información relevante que será entregada a la FGE para fortalecer las indagatorias. Hasta el momento, el móvil del ataque permanece sin esclarecerse y no hay reporte de personas detenidas.

Fuera de peligro. Dan de alta a la oficial Abigail Berenice, elemento Municipal de Tepeaca, que resultó lesionada con esquirlas en un ataque en el Barrio de San Diego, donde su compañero Nicolás Olivares Sedas murió pic.twitter.com/11UBjmnAKJ — Marco A.Tlatelpa (@MarcoATlatelpa) September 16, 2025

Fuente: Tribuna