Encuentran sin vida a menor tras ser arrastrado por la corriente de un canal en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco.- Tras horas de incertidumbre y arduas jornadas de búsqueda, la madrugada de este martes 16 de septiembre se encontró el cuerpo sin vida de Miguel Ángel 'N', un joven de 17 años de edad que había sido reportado como desaparecido la noche anterior. El hallazgo ocurrió alrededor de las 3:00 horas y tuvo lugar en el fraccionamiento Villas Universidad, ubicado en la colonia Ixtapa de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

Según información proporcionada por Telediario, el menor fue arrastrado por la corriente del canal del Centro Universitario de la Costa (CUC). Los reportes preliminares indican que la víctima circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue sorprendido por una tormenta registrada el lunes 15 de septiembre, la cual provocó que cayera a las profundas aguas. Desde la noche del lunes, elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, bomberos y brigadas independientes se unieron a la búsqueda.

De acuerdo con testimonios de sus familiares, la alerta se encendió cuando vieron en los noticieros que había sido localizada una motocicleta en la zona afectada. Al reconocerla de inmediato como la de Miguel Ángel, comenzó la desesperada búsqueda", explicó el medio anteriormente citado.

Menor desaparecido durante la tormenta.



Iba en una motocicleta en la zona de Ixtapa.



La motocicleta ya fue localizada.



Leer nota: https://t.co/1CP02Wwve4

Redacción: César Langarica.#PuertoVallarta #Hoy #Reporte pic.twitter.com/wA4QfEIlCV — Reporte Diario (@reportediariopv) September 16, 2025

Sin embargo, la fuerza de la corriente y la oscuridad de la madrugada complicaron las labores de búsqueda, por lo que los rescatistas optaron por suspender el rescate. A pesar de la decisión de las autoridades, la familia de la víctima optó por seguir buscando a su ser querido y gracias a que el nivel del agua descendió, los familiares de Miguel Ángel lograron localizarlo y lo reconocieron, por lo que se avisó a las instancias correspondientes.

Agentes ministeriales y peritos se movilizaron hacia el sector para cumplir con el levantamiento del cuerpo que posteriormente fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se van a realizar las pruebas pertinentes para luego ser entregado a la familia del menor fallecido. La trágica muerte de Miguel Ángel 'N' ha conmocionado a la comunidad vallartense, la cual ha expresado sus condolencias para los familiares a través de redes sociales.

Tromba causa severas inundaciones en Ixtapa | La tarde de hoy, una intensa tormenta azotó la delegación de Ixtapa, provocando calles inundadas, vehículos varados, arroyos desbordados y viviendas afectadas por el ingreso de agua.



Autoridades y vecinos reportan que el canal que… pic.twitter.com/deYvKCN1LA — Noticias PV (@noticiaspv) September 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui