Era vecino de las víctimas: Capturan a responsable del asesinato de dos abuelas en Edomex

Chimalhuacán, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el avance en la investigación de un hecho delictivo ocurrido en el municipio de Chimalhuacán. Como resultado de las indagatorias, un juez de control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl dictó auto de vinculación a proceso en contra de Erick 'N', de 33 años de edad, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos que se le imputan tuvieron lugar el pasado 25 de agosto de 2025 en un domicilio del Barrio Plateros. En dicha ubicación, dos mujeres de la tercera edad perdieron la vida. Las primeras diligencias periciales determinaron que el fallecimiento de una de las víctimas fue consecuencia de lesiones producidas por arma arma, mientras que la segunda persona falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Tras tomar conocimiento del suceso, el Ministerio Público inició la investigación correspondiente, activando los protocolos para delitos de alto impacto. Las labores de la Policía de Investigación (PDI) permitieron recabar datos de prueba y testimonios, los cuales señalaron como principal sospechoso a Erick 'N', quien residía en la misma comunidad que las occisas. Con base en los elementos reunidos, se solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Una vez localizado, el individuo fue asegurado por agentes de la FGJEM y puesto a disposición de la autoridad judicial en un Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la región. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación y expuso las evidencias recabadas. Tras valorar los argumentos presentados, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal.

#AProceso.

Se estableció un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es importante mencionar que, en apego al principio de presunción de inocencia, el imputado debe ser considerado inocente hasta que no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Fuente: Tribuna y FGJEM