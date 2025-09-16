Hermosillo: Niña de 1 año termina en el hospital tras sufrir accidente en su domicilio

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo demostraron su capacidad de respuesta ante emergencias ciudadanas al proporcionar primeros auxilios a una menor de edad que presentaba una condición de salud delicada. El rápido actuar de los agentes permitió que la niña recibiera atención médica de manera oportuna. Según el parte informativo oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:40 horas de ayer lunes 15 de septiembre.

Los oficiales implicados son Sheila Armenta Monteverde y Ángel Carrillo Martínez, quienes tripulaban la unidad E-362, y realizaban su recorrido de vigilancia por el bulevar Manlio Fabio Beltrones y la calle Francisco Serna. En ese punto, fueron abordados por una conductora quien solicitó su apoyo con urgencia, informando que su hija, de tan solo 1 año y 7 meses de edad, se encontraba inconsciente en el interior de su vehículo.

Actuando conforme a los protocolos, los agentes evaluaron de inmediato a la menor y le brindaron las primeras atenciones necesarias. La niña había sufrido una caída que le provocó un golpe en la cabeza, lo que derivó en la pérdida de conocimiento. Posteriormente, facilitaron su rápido traslado al Hospital Infantil. Afortunadamente, el personal médico del nosocomio logró estabilizar a la pequeña, y su estado de salud se reporta como fuera de peligro.

Hay que mencionar que la noche de este mismo lunes se registró un ataque armado al norte de Hermosillo, en donde una pareja desconocida abrió fuego contra una mujer en la Cerrada de la Canela, ubicada en la colonia Villas del Real. Después de lograr su cometido, los agresores huyeron del sitio y dejaron a la víctima con heridas de bala, por lo que se desplegó un operativo por parte de las autoridades y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los informes oficiales, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:30 del lunes, cuando los atacantes irrumpieron en el sector e hirieron a la fémina para posteriormente huir a pie. Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron a bordo de una ambulancia y le brindaron los primeros auxilios a la víctima, aún sin identificar. Tras esto, los socorristas la trasladaron de urgencia hacia un hospital de la capital sonorense

Fuente: Tribuna y Policía de Hermosillo